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Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız

DHA

Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına her yönüyle hazır olduklarını belirterek, "Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe ve maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, 12´nci güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa, başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok" dedi.Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig´in 9´uncu haftasında Pazar günü Medical Park Stadyumu´nda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi´nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçın arifesinde olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon ilk defa satışa çıkan biletlere çok yoğun ilgi gösterdiler. Bu sezon kuralların müsaade ettiği ölçüde dolu tribünlere oynayacağımız ilk maçımız olacak. Her zaman söylüyorum; Trabzonspor´un mücadelesi, şampiyonluk mücadelesi. Ancak bu mücadelede de en önemli faktör, en büyük destekçimiz ve enerjimiz taraftarımız. Onların desteği olmadan hedeflediğimiz başarıları yakalamamız mümkün değil, belki çok zor. Onun için taraftarlarımızın bu maçın biletlerine göstermiş olduğu ilgi son derece önemli" dedi."MAÇI ÇEVİRECEK, KAYBETTİĞİMİZ PUANLARI TELAFİ EDECEK GÜCÜMÜZ VE ZAMANIMIZ VAR"`Sabır´ kelimesinin Samsun´un doğusunda çok fazla anlam ifade etmediğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:"Yapısal olarak son derece sabırsız bir yapımız var. Bunu da hemen hemen yaşantımızın her bölümüne yansıtıyoruz. Ancak spor mücadelelerinde biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bunun pek çok örneğini de yaşıyoruz. Geriye düşen bir sporcu bakıyorsunuz son dakika, son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmıyor, geriye düşmesine rağmen boksta nakavt ile, güreşte tuş ile, futbolda da attığı gollerle müsabakayı çevirmesini, puan almasını biliyor ve hedeflemiş olduğu başarıyı da göstermiş olduğu mücadele azminden dolayı kazanmasını biliyor. Bunu şu yüzden söylüyorum; ligin henüz 9´uncu haftasındayız. Oynadığımız futbol umut verici. Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var. Lig uzun bir maraton. 38 maç oynayacağız. Bunun daha henüz 4´te 1´ini tamamlamadık. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe, maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, 12´nci güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok.""MÜCADELEYİ, UMUDU, İNANCI KAYBEDERSENİZ, HER ŞEYİ KAYBEDERSİNİZ"Geriye düştüğünde maçın kaybedilmediğine dikkat çeken Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Puan kaybettiğinizde şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, umudunuzu, inancınızı kaybederseniz o zaman her şeyi kaybedersiniz. Takım bu doğrultuda bunun örneklerini de verdi. Oynadığımız enteresan maçlar da oldu. 10 kişi geriye düşmüş olduğumuz Konya´da sergilediğimiz futbol ve neticesinde aldığımız puan. Galatasaray maçında 2-0 geriye düşmemize rağmen ki o maçı 3-2, 4-2´ye de getirebilirdik. Takım ciddi bir geri dönüş direnci gösterdi. Takımın vermiş olduğu mücadelelerin hepsinde taraftarın heyecanı, umudu, enerjisi itici güç olacaktır. Onun için taraftarlarımızdan ricamız Fenerbahçe maçında 90 dakika ve artılar da dahil olmak üzere o desteği, enerjiyi oyuncularımızın üzerinden eksik etmemeleri. Oyuncular buna çok değer veriyorlar. Özellikle Trabzonspor taraftarının heyecanının, enerjisinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Kişisel olarak vermiş oldukları röportajlar ve bizlerle yaptıkları görüşmelerde de bunu açık bir şekilde ifade ediyorlar.""FENERBAHÇE MAÇINA HER YÖNÜYLE HAZIRIZ, İNŞALLAH HEDEFLEDİĞİMİZ BAŞARIYI ALLAH BİZE NASİP EDER"Fenerbahçe maçına takımın her yönüyle hazır olduğunu da söyleyen Ağaoğlu, "Burada ihtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın desteği ve enerjisi. Sonuç ne olursa olsun, akış ne olursa olsun o destek, enerji sonuna kadar devam ederse bu maçtan yüzümüzün akıyla hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz neticeyle çıkacağımıza olan inancımız tam. Taraftarımız sürekli telaffuz ediyor, oyuncularımız bunun heyecanını yaşıyor, teknik ekibimiz, hocamız, yönetimimiz, herkes bu sezona bu inançla başladı. İnşallah bunun sonunu da taraftarımızı mutlu edecek, arzu ettiğimiz hedeflediğimiz o başarıyla taçlandırmayı Allah nasip eder" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ağaoğlu´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-15 11:56:41

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