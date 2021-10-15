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Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımı oyuncularını ziyaret etti

DHA

Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımı oyuncularını ziyaret etti


Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Kadir Özcan Futbol Akademisi´nde kadın futbol takımını ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan´dan Trabzonspor kadın futbol takımı ve genel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teknik heyet ve sporcu kadrosuna başarılar dileyen Ağaoğlu, "Trabzonspor gibi büyük bir camiayı temsil edeceksiniz. Bu, büyük bir sorumluluk gerektiriyor. En büyük önceliğimiz iyi bir insan olabilmek. Sizin de hem karakteriniz hem de başarınızla bu yükü en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum. Bu kulübe yeteneklerinizle gelip, yeteneğinizi karakteriniz ve başarınızla süsleyeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-15 17:39:09

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