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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu

İHA

Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 00 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 41'ni kazandı. Fenerbahçe ise 50 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

Ligde Fenerbahçe üstün
Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarılacivertlilerin ligdeki 126 golüne, bordomavililer 96 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları 31 ve 10'lık sonuçlarla Fenerbahçe kazanmıştı.

Trabzon'da Trabzonspor üstün
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordomavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı. Taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 58 gol attı.
Ligde Trabzon'daki 48 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe'de 18 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle tamamlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordomavililer 52, sarılacivertliler 56 gol kaydetti.

En farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 51, 20152016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 40 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 41, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 30'lık sonuçlarla aldı.
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 53 üstünlük kurdu. Karadeniz ekibi ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 43'lük skorlarla mağlup etti.
Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 43 galip ayrıldı, 20002001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 52 kazandı.

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