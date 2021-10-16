Avcı ve Pereira, Trabzon'da taktik savaşı verecek Süper Lig'de iki kez karşılaşan iki teknik adamın birbirine üstünlüğü bulunmuyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde iki kez karşılaşan Abdullah Avcı ve Vitor Pereira , birbirlerine üstünlük kuramazken, yarın Trabzon'da büyük bir taktik savaşı verecek.

Süper Lig'e verilen milli arada en çok konuşulan ve beklenen karşılaşmaların ilk sırasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu mücadele yer alıyor. Yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karadeniz ekibi rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.



Trabzon'da taktik savaşı

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordomavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Sarılacivertli takım ise liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yaparken, iki teknik adam da milli arada derslerine yoğun çalıştı. Sahadan galip ayrılan takım şampiyonluk yarışında da psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünün iki teknik adam, Süper Lig'de bugüne kadar iki kez karşı karşıya geldi. Başakşehir'in başında olduğu dönemde Pereira'lı Fenerbahçe'ye ilk maçta deplasmanda 10 mağlup olan Avcı ikinci maçta ise evinde 21 mağlup etmişti.



Maça yoğun ilgi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmayı 20 bin yakın taraftarın izlemesi bekleniyor. Pandemi dolaysıyla 40 bin kişilik Medical Park Stadyumu'nda 20 bine yakın bilet satışa çıkarken, satışa çıkartılan biletler ise maçın başlayacağı tarihten 10 gün öncesinde tükendi.

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor..

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