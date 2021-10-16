Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin ve Karadeniz Bölgesi'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl için revize edilen yeni imar planının Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.

21 yıldır çözülemeyen imar planları ve kaçak yapılaşma ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl’ün belediye olarak yetki alanları içinde olduğunu kaydeden Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl için imar planı revizyonuna gittiklerini söyledi.

Uzungöl’de imar planıyla ilgili yaşanan süreci değerlendiren Başkan Tok, “Uzungöl turizm açısından özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli turizmin destinasyonlarından biri. Uzungöl doğasıyla beraber, gerek gölüyle, gerek doğal yaşamı ile beraber dünyanın en harikulade yerlerinden bir tanesi. Amacımız, buradaki mevcut doğayı koruyarak burada koruma amaçlı imar planı çerçevesinde bir plan yapıp, vatandaşı üzmeden, vatandaşın istekleri doğrultusunda bu planı hayata geçirmek. Zor bir süreç. Uzungöl’e 2004, 2014 ve 2019 yılında da imar planları çıkarılmıştı. Ancak İdare Mahkemelerinin kararları ile planlar iptal oldu. En son 3 ay önce İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu aykırı kararları bakanlık düzeltmeler yaparak 3 ay önce askıya çıkarmıştı ve yeni bir plan olarak askıdan indirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın bizlere arazi noktasındaki çok dar kapsamlı yerlerinin çok hisselenmesi, dop oranlarının yüksek çıkması, bazı sosyal donatı alanlarının plana işlenmemesi gibi itirazları oldu ve vatandaşın lehine bir mağduriyetler yaşandı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın Uzungöl’ü ziyareti sırasında vatandaşların talebi doğrultusunda tekraren bir revize plan yaparak yeniden askıya çıkarılması noktasında talimatları oldu bizlere. Biz de Uzungöl’deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte Uzungöl Platformu olarak bir Ankara ziyaretimiz oldu. Mahalindeki vatandaşla görüşerek birebir arazilere bakılarak en maksimum seviyede bu planı en az dava açılabilecek şekilde nasıl düzenleriz noktasında bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı şükürler olsun tamamladık ve revize plan olarak Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne gönderdik. İnşallah taleplerimiz Bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde kabul görür ve en az mağduriyetle beraber Uzungöldeki yılan hikayesine dönmüş olan imar planını hayata geçirmiş oluruz” dedi.



“İnşallah bu son planımız olur”

8 yıllık belediye başkanlığı döneminde 4 planın hazırlanıp askıya çıkması, inmesi ve iptal olmasının kendisini de üzdüğünü kaydeden Tok, “İnşallah bu son planımız olur ve Uzungöl’deki Koruma Amaçlı İmar Planımızı tamamlamış oluruz. 18 uygulaması ile beraber parselasyon yapıp vatandaşın mağduriyetlerini, ev konut noktasında veya iş yeri noktasında ihtiyaçlarını karşılamış oluruz ve inşallah bunu hayata geçirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.



“İmar planı sorunu çözüldükten sonra Teleferik Projesi hayata geçecek”

İmar planı sorunu çözüldükten sonra Uzungöl’ün ihtiyacı olan Teleferik Projesi’ne ağırlık vereceklerini kaydeden Tok, “Uzungöl Belediye Başkanlığı zamanında çalışmaya başlanılmış bir teleferik projesi vardı. Trabzon’un büyükşehir olması ile birlikte Uzungöl Belediyesi kapanınca bu projeyi Çaykara Belediyesi olarak hayata geçirmek için fizibilitesi hazırlanmış, ihaleye çıkmış ve ihalesini de şükürler olsun yapmış alıcısını da bulmuş durumundayız. Uzungöl merkezden Karester Yaylasına kadar olan 2500 metrelik bir alan ve o alandan yukarı olan kısımlarda yaptığımız çalışmalarda kayak pisti olabilecek çok uzun parkurlar var. Amatör, profesyonel kayak pistleri oluşabilecek alanlarımıza da planladık burada. Yaklaşık 25003000 metrelik alanlar. İnşallah bunu bu planla beraber en kısa sürede oradaki vatandaşlarımızın da gönlünü rızasını alarak özellikle de kamulaştırılacak alanlarla alakalı olan süreci de tamamlayarak 2022 yılında bu teleferiği başlatmak istiyoruz. Ki bizim yaptığımız ihale yaklaşık olarak 1 milyon 750 bin yıllık, kira artı KDV ve gelirden % 11 pay olarak ihaleyi yaptık. 29 yıllığına yap işlet devret olarak ihaleyi tamamladık. Yaklaşık olarak 2 yıldır plansızlıktan dolayı bir kazma vuramadık bu tesise. 14 milyon liralık çok büyük bir proje. Ayrıca ben bölgeye çok büyük katma değer katacağını düşünüyorum” diye konuştu.



“Uzungöl’ün silüetini bozacak olan hiçbir şeye imza atmayız”

Uzungöl’ün merkezinde teleferiğin birinci ayağının gölün silüetini bozacağı noktasındaki tepkileri de değerlendiren Tok, “Bazı tepkiler bize ister istemez geliyor. Ama ben inanıyorum ki Uzungöl’ün silüetini bozacak olan hiçbir şeye imza atmayız. Biz bu projeye inanmasak zaten, silüetini bozduktan sonra bu yatırımın bir anlamı olmaz zaten. Bir tarafta güzel bir şey yaparken bir tarafta bu olayı çirkinleştirelim veya bozalım diye bir idareci değiliz bu çerçevede. Maksimum yüksekliği 7 metre olacak idari binanın birinci ayağı giriş istasyonu. 810 kişilik kabinler, 1617 direkle beraber hedefe ulaşmayı düşünüyoruz. Hedef noktasında 2 bin 100 rakımdaki yerde günü birlik tesislerimiz var orda. Seyir terasımız olacak inşallah. Ondan sonraki planlamalarda kış turizmine yönelik inşallah çalışmalar devam edecek. Gönül arzu eder ki inşallah planlama 23 ay içerisinde Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ve Kültür Varlıkları Koruma Kurullarından geçip Bakanlığın onayı ile askıya çıkar, hızlı bir şekilde 18 uygulamasını tamamlayıp inşallah gerek planlama noktasında olsun, gerek teleferik noktasında olsun inşallah bunu yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“Esas olan Uzungöl’ün geleceğidir”

Yeni imar planı sürecini başlatan Uzungöl Platformu’na da teşekkür eden Tok, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Platform Uzungöl’deki STK’ları ve bizleri de bu sürece dahil etti. Aylarca bu süreçte ciddi manada gayret gösterdiler. Bizi de motive ettiler ve işin içine dahil ettiler. Bu kadar baskıya rağmen bizde dahil olduk. Mevzuat çerçevesinde vatandaşın çıkarı söz konusu ise biz her zaman vatandaşın yanında yer alırız. Bu konuyu inşallah çözmeye çalışırız. Çevre Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün Uzungöl’le ilgili başlatmış olduğu ciddi manada çevre düzenlemesi çalışması var. Birinci etabı gölün etrafının, yürüyüş yollarının ve korkuluklarının ihalesi bitmiş yapılmış ve aydınlatılması tamamlamış çok güzel bir çalışma ortaya çıkmış. Trabzon Büyükşehir Belediyesi inşallah 2. ihalesine çıkacak. Bu 2. etap ihalesinde özellikle kamuya ait olan yerler ve kıyı kenarda kalan yerlerde günü birlik tesis olarak kullanılan yerlerin yıkımı söz konusu. Yani buna yıkım demeyelim düzenlemesi söz konusu diyelim buna. Biz bunları sezon başlamadan önce ilgili arkadaşlarla paylaştık ve pandemiden çıkan bir esnaf olduğu için bunu bu yıl sonuna kadar uzatalım dedik. Onlarında desteğiyle beraber çevre ve görüntü kirliliğine ne kadar çarpık yapı varsa düzenlemeye gayret edeceğiz. Tabi bunu yaparken vatandaşla birlikte bunu yapacağız. Arzumuz budur. Esas olan Uzungöl’ün geleceğidir. İnşallah en az hasar ile bu süreci atlatmış oluruz. Bakan Beyin de zaten bir talimatı oldu; vatandaşı yormamak noktasında. Özellikle Uzungöl’ün siluetini bozun çirkin yapılar var. Vatandaşlarımızı da fazla mağdur etmeden bu süreci güzel bir şekilde tamamlarız.”

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