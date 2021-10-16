Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)Süper Lig'in 9´uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon´a geldi.

Saat 18:30 sıralarında Trabzon Havalimanı´na ulaşan sarı-lacivertliler için geniş güvenlik önemleri alındı. Dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00´da Medical Park Stadyumu´nda karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fenerbahçe kafilesini Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

2021-10-16 19:40:43



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