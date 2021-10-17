Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

DHA

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.AVCI´DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçındaki ilk 11´inden 5 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam savunmada Ahmetcan´ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Hugo´ya, sol bekte İsmail´in yerine Denswil´e, orta sahada Siopis´in yerine Berat´a, sakatlığı bulunan Hamsik´in yerine Abdülkadir Ömür´e, forvet hattında ise Cornelius´un yerine Djaniny´e forma verdi. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik kadroda yer almadı.HUGO VE HÜSEYİN FENERBAHÇE MAÇIYLA TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor´un Süper Lig´in 6´ncı haftasında deplasmanda oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen savunma oyuncusu Vitor Hugo, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Ayrıca Alanyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen ve Kayserispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayan bir başka savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen de Fenerbahçe maçıyla takıma döndü. Avcı, Hugo´ya ilk 11´de görev verirken, Hüseyin ise yedek kulübesinde yer aldı.HAMSIK RİSKE EDİLMEDİ
Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası Trabzon´da MR´ı çekilen ve sağ bacak arka adalesinde gerilme ile ödem tespit edilen orta saha oyuncusu Marek Hamsik, Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmedi.DORUKHAN KADRODA
Trabzonspor´un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 5´inci haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde 8 dakika forma giyen Dorukhan Toköz, tedavisinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı.AYIN OYUNCUSU ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU
Trabzonspor´un Resmi Fan Token Partneri Socios.com ile yürüttüğü `$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü´ Ağustos ve Eylül ayları için sonuçlandı. Socios.com uygulaması üzerinden her ay, $TRA Fan Token sahiplerinin oylarının belirlediği `$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü´ unvanının Ağustos ve Eylül 2021´deki kazananları Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas oldu. Oyunculara kendileri için hazırlanan özel $TRA plaketlerini maç öncesi Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti.FENERBAHÇE´DE 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçındaki 11´inden farklı olarak 4 isimle çıktı. Pereira, savunmada Serdar Aziz´in yerine Novak´a, orta sahada Muhammed´in yerine Osayi-Samuel´e, hücum hattında ise Berisha´nın yerine Mesut´a, Serdar Dursun´un yerine de Valencia´ya görev verdi.TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden belirlenen kapasitedeki biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, zirve mücadelesi verdiği rakibi karşısında takımlarını yalnız bırakmazken, bu sezon da ilk kez tribünleri izin verilen kapasitesinin tamamını doldurdu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-17 19:02:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor ve Fenerbahçe stada geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor ve Fenerbahçe stada geldi
En çok vaka artışı Karadeniz'de; bölge için ek tedbir önerisi
YEREL HABERLER En çok vaka artışı Karadeniz'de; bölge için ek tedbir ...
Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı Kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy'un yaylada yeni yaptırdığı evi görmeye, Zekiye Özdemir'in ise kayınvalidesini hastaneye götürmeye gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 ...
Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına ...
Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Son dönemlerde gerçekten vaka sayılarında artışlar var; bütün ülke bazında da bu böyle” “ Bundaki en önemli sebeplerden bir tanesi aşılama oranlarının maalesef hala istenilen seviyelerde olmayışı”
YEREL HABERLER Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş ...
Fenerbahçe Trabzon'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe Trabzon'da
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta: "Sağlık çalışanlarımızın, sağlıkları tehlikeli şekle geldiği için şehir merkezindeki aşı çadırını kaldırıyoruz; aynı şekilde tüm tesislerimizde aşı faaliyetleri devam edecek" "Stadyumlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesinin yüzde 75'lere çıkarılmasını önerdik" "TURKOVAC aşı çalışmalarımıza Pazartesi günü itibariyle başlayacağız"
YEREL HABERLER Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı Trabzon ...
Samsun’daki otobüs kazasının acısı Trabzon’a düştü
YEREL HABERLER Samsun’daki otobüs kazasının acısı Trabzon’a düştü
Sertaç Güven: "Türkiye'de her yıl bine yakın kişi inşaatlardan düşme sonucu hayatını kaybediyor" İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) 'Güvenli Hayat Güvenli İskele' Projesi Koordinasyon Ekibi Danışmanı Sertaç Güven: "İskele üretimi konusunda ülke olarak iyiyiz ama kurulumu konusunda bu kadar başarılı değiliz"
YEREL HABERLER Sertaç Güven: "Türkiye'de her yıl bine yakın kişi ...
Uzungöl’ün revize edilen yeni İmar Planı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne gönderildi Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok: “İnşallah taleplerimiz Bakanlık tarafından kabul görür ve en az mağduriyetle Uzungöl’deki yılan hikayesine dönmüş olan imar planı hayata geçmiş olur” “Amacımız mevcut doğayı koruyarak koruma amaçlı imar planı çerçevesinde bir plan yapıp, vatandaşı üzmeden, vatandaşın istekleri doğrultusunda yeni imar planını hayata geçirmek”
YEREL HABERLER Uzungöl’ün revize edilen yeni İmar Planı Tabiat ...
Avcı ve Pereira, Trabzon'da taktik savaşı verecek Süper Lig'de iki kez karşılaşan iki teknik adamın birbirine üstünlüğü bulunmuyor
YEREL HABERLER Avcı ve Pereira, Trabzon'da taktik savaşı ...
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu
Trabzon'da her okula 'Sevgi Aşısı'
YEREL HABERLER Trabzon'da her okula 'Sevgi Aşısı'
Yeni av sezonunda hamsi ihracatından 1 ayda 1,5 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı
YEREL HABERLER Yeni av sezonunda hamsi ihracatından 1 ayda 1,5 ...
Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımı oyuncularını ziyaret etti
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımı oyuncularını ...
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret ...
Trabzonspor´da 4 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 4 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
Peynir tadarken hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Peynir tadarken hayatını kaybeden emekli öğretmen son ...
Ahmet Ağaoğlu: “Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz” Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum; bu sezon ilk defa satışa çıkan biletlere çok yoğun ilgi gösterdiler” “Ligin henüz 9. haftasındayız; oynadığımız futbol umut verici bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz” “Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe, hem maçlar var, hem de o güce sahibiz” “Taraftarlarımızdan ricamız Fenerbahçe maçında 90 dakika ve artılar da dahil olmak üzere o desteği, enerjiyi oyuncularımızın üzerinden eksik etmemeleri”
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: “Bizi başarıya taşıyacak futbol ...
Tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen öldü
YEREL HABERLER Tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna ...
Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız
Hamsinin fiyatı bir günde ikiye katlandı Dün 10 liradan satılan hamsi bugün 20 TL'den satılıyor Toptancı Balık Hali’nde yüzlerce kasa hamsi kısa sürede tükendi Tezgâhlarda fiyat rekoru mezgitte
YEREL HABERLER Hamsinin fiyatı bir günde ikiye katlandı Dün 10 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.