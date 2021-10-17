Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-STAT: Medical ParkHAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanTRABZONSPOR: UğurcanPeres(Dk.51 Dorukhan), Edgar, Hugo, Denswil(Dk.46 Trondsen)Berat(Dk.68 Siopis), Abdülkadir ÖmürBakasetasGervinho(Dk.68 Cornelius), Nwakaeme(Dk.43 Yusuf)DjaninyFENERBAHÇE: AltayNovak, Min-Jae, SzalaiOsayi-Samuel, Crespo(Dk.87 Pelkas), Gustavo, Ferdi(Dk.87 Sagare)Mesut(Dk.75 Sosa), Rossi(Dk.75 Tisserand)Valencia(Dk.62 Serdar Dursun)GOLLER: Dk.25-87(P) Bakasetas, Dk.90 Yusuf (Trabzonspor)Dk.3 Rossi (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Edgar Ie, Erce, Uğurcan(Trabzonspor)Gustavo, Valencia, Szalai (Fenerbahçe)KIRMIZI KART: Dk. 23 Min-Jae (Fenerbahçe)Süper Lig´in 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla namağlup serisini 9 maça çıkaran ve puanını 21´e yükselten Trabzonspor zirve koltuğunu Fenerbahçe´den devralırken, sarı-lacivertliler ise 19 puanda kaldı.2´nci dakikada Nwakaeme´nin savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Djaniny´in ceza sahası sol çaprazından içeriye çıkardığı topla arka direkte buluşan Gervinho´nun vuruşunda son anda savunma araya girerek önemli bir pozisyonu uzaklaştırmayı başardı.3´üncü dakikada ceza sahası içerisinde Valencia ile Hugo'nun mücadelesi sonrasında top Rossi'nin önünde kaldı. Onun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak i Uğurcan´ın solundan direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.20´nci dakikada Nwakaeme´nin pasında ceza sahası solunda topla buluşan Bakasetas´ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.21´inci dakikada Osayi-Samuel´in pasında penaltı noktasının sağında topla buluşan Mesut´un gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan kontrol etmeyi başardı.23´üncğ dakikada ceza sahası yayının hemen sağında Djaniny kaleye giderken Min-Jae´nin yaptığı faulle yerde kaldı. 14´üncü dakikadan sarı kartı bulunan Min-Jae, yaptığı bu faul sonrası ikinci sarı kart ile hakem Ali Şansalan tarafından oyundan ihraç edildi.25´inci dakikada ceza sahası yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın doğrudan kaleye gönderdiği top Altay´ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.26´ncı dakikada Ferdi´nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.42´nci dakikada Peres´in ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu Altay son anda uzanarak direk dibinden çıkardı.45+3´üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın altı pasın gerisine ortasına iyi hareketlenen Hugo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.55´inci dakikada Bakasetas´ın uzaktan kaleye gönderdiği sert şutu Altay kontrol etti.58´inci dakikada Berat´ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.67´nci dakikada Abdülkadir Ömür´ün ceza sahası sol çaprazından uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya çıktı.80´inci dakikada sağ kanattan Yusuf´un ortasına ön direkte iyi yükselen Dorukhan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü devamında savunma Djaniny´den erken davranarak altı pas üzerinden topu uzaklaştırdı.83´üncü dakikada Cornelius Szalai´nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti.87´nci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas´ın vuruşunda meşin yuvarlak Altay´ın solundan ağlara gitti: 2-1.90´ncı dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür´ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius´un vuruşunda Altay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde Yusuf önünde kalan meşin yuvarlağı yeniden kaleye gönderdi, Altay´ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-1.Karşılaşma 3-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.NWAKAEME VE PERES DEVAM EDEMEDİTrabzonspor´un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın 40´ncı dakikasında kasık bölgesinde ağrı hissedince kenar yönetimine devam edemeyeceğini iletti. Bir süre daha oyunda kalan Nwakaeme, 43´üncü dakikada oyundan çıkarak yerini Yusuf Sarı´ya bıraktı. İkinci yarının başlarında ise sağ ayağında ağrı hisseden sağ bek oyuncusu Bruno Peres 49´uncu dakikada kendisini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Peres´in yerine Dorukhan 51´inci dakikada Dorukhan oyuna dahil oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-10-17 21:04:10
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