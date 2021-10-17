Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 31 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Gervinho'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan yandan auta çıktı.
80. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine ortasında Dorukhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topa Djnaniny'den önce Tisserand müdahale ederek tehlikeyi önledi.
83. dakikada ceza sahası içinde Szalai'nin Cornelius'u düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada penaltı atışını kullanana Bakasetas, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21
90. dakikada Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken top Yusuf Sarı'nın önüne düştü. Vuruşunda ise Gustavo'dan seken top ağlara gitti. 31

Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx (Dorukhan Toköz dk. 51 xx), Edgar le xxx, Vitor Hugo xxx, Denswil xx (Trondsen dk. 46 xx), Berat Özdemir xx (Siopis dk. 68 xx), Bakasetas xxx, Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme x (Yusuf Sarı dk. 43 x), Gervinho x (Cornelius dk. 68 xx), Djaniny xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Lunus Mallı, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Altay x, Novak xx, MinJea Kim x, Szalai xx, Crespo xx (Pelkas dk. 87 ?), Gustavo xx, Ferdi xx (Nazım Sangare dk. 87 ?), Osayi Samuel xx, Mesut Özil x (Sosa dk. 75 x), Rossi xx (Tisserand dk. 75 x), Valencia x (Serdar Dursun dk. 61 x)
Yedekler: Berke Özer, Max Mayer, Berisha, Muhammed Gümüşkaya, Biha Zajc
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Rossi (dk. 3) (Fenerbahçe), Bakasetas (dk. 24 ve 86 pen.), Yusuf Sarı (dk. 90) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: MinJea Kim (dk. 23) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Gustavo, Valencia, Szalai, Pereira (T. Direktör) (Fenerbahçe), Edgar le, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
Trabzonspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar
Trabzonspor ve Fenerbahçe stada geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor ve Fenerbahçe stada geldi
En çok vaka artışı Karadeniz'de; bölge için ek tedbir önerisi
YEREL HABERLER En çok vaka artışı Karadeniz'de; bölge için ek tedbir ...
Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı Kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy'un yaylada yeni yaptırdığı evi görmeye, Zekiye Özdemir'in ise kayınvalidesini hastaneye götürmeye gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Samsun'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 ...
Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına ...
Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Son dönemlerde gerçekten vaka sayılarında artışlar var; bütün ülke bazında da bu böyle” “ Bundaki en önemli sebeplerden bir tanesi aşılama oranlarının maalesef hala istenilen seviyelerde olmayışı”
YEREL HABERLER Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş ...
Fenerbahçe Trabzon'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe Trabzon'da
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta: "Sağlık çalışanlarımızın, sağlıkları tehlikeli şekle geldiği için şehir merkezindeki aşı çadırını kaldırıyoruz; aynı şekilde tüm tesislerimizde aşı faaliyetleri devam edecek" "Stadyumlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesinin yüzde 75'lere çıkarılmasını önerdik" "TURKOVAC aşı çalışmalarımıza Pazartesi günü itibariyle başlayacağız"
YEREL HABERLER Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı Trabzon ...
Samsun’daki otobüs kazasının acısı Trabzon’a düştü
YEREL HABERLER Samsun’daki otobüs kazasının acısı Trabzon’a düştü
Sertaç Güven: "Türkiye'de her yıl bine yakın kişi inşaatlardan düşme sonucu hayatını kaybediyor" İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) 'Güvenli Hayat Güvenli İskele' Projesi Koordinasyon Ekibi Danışmanı Sertaç Güven: "İskele üretimi konusunda ülke olarak iyiyiz ama kurulumu konusunda bu kadar başarılı değiliz"
YEREL HABERLER Sertaç Güven: "Türkiye'de her yıl bine yakın kişi ...
Uzungöl’ün revize edilen yeni İmar Planı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne gönderildi Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok: “İnşallah taleplerimiz Bakanlık tarafından kabul görür ve en az mağduriyetle Uzungöl’deki yılan hikayesine dönmüş olan imar planı hayata geçmiş olur” “Amacımız mevcut doğayı koruyarak koruma amaçlı imar planı çerçevesinde bir plan yapıp, vatandaşı üzmeden, vatandaşın istekleri doğrultusunda yeni imar planını hayata geçirmek”
YEREL HABERLER Uzungöl’ün revize edilen yeni İmar Planı Tabiat ...
Avcı ve Pereira, Trabzon'da taktik savaşı verecek Süper Lig'de iki kez karşılaşan iki teknik adamın birbirine üstünlüğü bulunmuyor
YEREL HABERLER Avcı ve Pereira, Trabzon'da taktik savaşı ...
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu
Trabzon'da her okula 'Sevgi Aşısı'
YEREL HABERLER Trabzon'da her okula 'Sevgi Aşısı'
Yeni av sezonunda hamsi ihracatından 1 ayda 1,5 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı
YEREL HABERLER Yeni av sezonunda hamsi ihracatından 1 ayda 1,5 ...
Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımı oyuncularını ziyaret etti
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımı oyuncularını ...
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret ...
Trabzonspor´da 4 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 4 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
Peynir tadarken hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Peynir tadarken hayatını kaybeden emekli öğretmen son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.