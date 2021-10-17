Vitor Pereira: Puanları telafi edeceğiz



Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 9'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor´a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe´de teknik direktör Vitor Pereira, kazanmak için çok çalıştıklarını, savaşmaya devam edeceklerini söyledi.Maça iyi başladıklarını belirten Pereira, "11´e-11 oynandığı süre boyunca üstün olan bizdik. Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik. Ama Kim´in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85´inci dakikaya kadar. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır. Buraya kazanmak için geldik. Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şey değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım" diye konuştu."HAKEME KARŞI BİR HAREKETTE BULUNMADIM"

Pereira, hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya ise, "Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım" yanıtını verdi.

Pereira, bir soru üzerine, `maç yeniden oynansa ilk 11 tercihlerim tam olarak böyle olurdu" ifadesini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vitor Pereira´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-10-17 22:20:55



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