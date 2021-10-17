Uğurcan Çakır: Lider olmak çok güzel



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Namağlup şekilde ilerliyoruz. Bu maçın anlam kazanması için Göztepe maçını yenmemiz gerekiyor. Bir şeyler söylemek için daha çok erken ama her maçtan galip ayrılmak istiyoruz" dedi.Uğurcan Çakır, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kazanmak ve lider olmak isteğiyle maça başladıklarını belirterek, "Gerçekten Fenerbahçe'yi yenmek, lider olmak istiyorduk. Bizim için önemli bir fırsattı, erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik. Kırmızı karttan sonra da oyunun tamamen hakimi bizdik. Çok mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun. Çok iyi desteklediler. Takım halinde lider olduğumuz için, galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Lider olmak çok güzel çok özel bir duygu. Taraftarlarımız bugün çok iyiydi. Onlara kolbastı oynayarak küçük bir hediye vermek istedik. Onlara armağan olsun" dedi."SAKATLIKLAR İSTEMEZSEK DE OLUYOR"Uğurcan, yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak ise şunları söyledi:"İyi bir kadromuz var. Oynayanlar kadar oynamayanlar da değerli. Herkese şans geliyor. Sakatlıklar oluyor. Olmasın isteriz ama oluyor. Onların yerine oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapacaktır. İyi bir kadromuz var. Bu galibiyet bizi takım olma yolunda hızlandırdı.""ALTAY İLE MİLLİ TAKIMDA REKABET İÇİNDEYİZ AMA O BENİM ARKADAŞIM"Fenerbahçe kalecisi Altay ile arkadaşlığıyla ilgili olarak ise Uğurcan Çakır, şu ifadeleri kullandı:"Altay benim arkadaşım. Milli takımda rakebat halindeyiz ama o benim arkadaşım. O oynadığı zaman ben onu desteklerim, ben oynadığım zaman o beni destekler. Medyada çıkanları pek okumuyorum. Bugün rakiptik, mücadele ettik ama, milli takımda arkadaşız. Milli takım çok özel bir yer. Kim oynarsa oynasın orada bulunmak bile çok özel. Ülkemizin formasını giymekten çok gururluyum. Altay da bence aynı şekilde böyle düşünüyordur.""BİR ŞEYLERİ KONUŞMAK İÇİN DAHA ÇOK ERKEN"Her maçtan galip ayrılmak istediklerini söyleyen Uğurcan, "Büyük maçta galip gelmek takım olmamızı biraz daha hızlandırıyor. Namağlup şekilde ilerliyoruz. Bu maçın anlam kazanması için Göztepe maçını yenmemiz gerekiyor. Bir şeyler söylemek için daha çok erken ama her maçtan galip ayrılmak istiyoruz" diye konuştu."HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"Hakem Ali Şansalan ile yaşadığı diyaloğu da anlatan Uğurcan Çakır, "Bence çok iyi bir maç yönetiyordu. Ben de `etkilenecek bir şey yok´ dedim. İzle, eğer hakkımızsa biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız değilse zaten bize çalmasın. Benim derdim düşüncem o. Hakeme de öyle söyledim. Sonra baktı, kararını verdi" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uğurcan Çakır´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-10-17 23:17:10



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