Ali Koç: "Artık harekete geçme ayaklanma zamanı"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek, "Camiama sesleniyorum; ne gücünüz, ne gücümüz varsa, omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni en kısa sürede yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse, yürüyüş, sosyal medyada ise sosyal medya, federasyon gitmekse federasyona gitmek. Artık, harekete geçme, ayaklanma zamanı arkadaşlar" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 31 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, Avrupa'da her yerde böyle pozisyonların verilmediğini belirterek, "Öncelikle camiama, taraftarıma sesleniyorum; sakin olun. 'Burada yumruğu masaya vurun, asın kesin, düdük astırın' diyorsunuz. Bu konulara geleceğim, sakin olun. Bu takım, uzatmalarla beraber 80 dakika burada 10 kişi oynadı. Terinin son damlasına kadar savaştı. 85'inci dakikaya kadar her şey ortadaydı, sonra ne olduysa ondan sonra oldu. Penaltı, belki de tek doğru karar oydu. Ama bu takımla gurur duyuyorum. Çocukların yanından geliyorum; hepsi çok öfkeli. Niye kızgın olduğu da aynı sebep. Buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız, buna benzer bir performans olurdu. Maç 23'üncü dakikadan sonra bam başka yere seyretti. Bizim takımımız, çok iyi işler yaptı. Maç 1111 olsaydı buradan mağlup ayrılmamız söz konusu değildi. Bende öfkeliyim, bu camianın başıyım, kendimi de kontrol etmek durumundayım. Trabzon'u tebrik ediyorum, ne olursa olsun 3 puanı aldılar. Lider oldular. Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür ediyorum, misafirperverliği için" dedi.



"Hakem müessesiyle ilgili çok büyük sıkıntılarımız var"

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, biz ve diğer başkanların hakem müessesiyle ilgili çok büyük sıkıntıları olduğunu belirterek, "Bunu şahsım ve arkadaşlarım dile getiriyor. Bu müessesenin ne durumda olduğunu, ne kadar kokuşmuş olduğunu, çürümüş olduğunu. Marka değerinin bu kadar zayıfladığı ortamda, her şey düşüyor. En önemli konu, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin, düşmenin veya şampiyon olmanın sadece sahada belirlenmediğinin, her geçen gün daha da ağır basarak kabul görüp, bir norm haline gelmesinin, inanıyor musunuz şu gördüğünüz olay, Türk futbolunda yaşanan hakem rezaleti, artık bir norm olarak kabul ediliyor. Yani kanıksanmaya başlandı. Allah'tan som dönemde kulüpler ayaklandık; bu böyle gitmeyecek, bunu söyleyeyim. Şahsen sevinçli olduğumu; bu sistemin ne kadar garabet olduğunu, artık ben değil sadece benden daha yüksek seste söylüyorlar" şeklinde konuştu.



"Bunlar, kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"

Koç, "Bakın federasyon başkanı, MHK başkanları, kulüp başkanları, hocalar, futbolcular değişiyor. Ama ne hikmetse bu arkadaşlar değişmiyor. Bu iş her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bugün Kince'ye verilen karttan sonra oyunun seyri değişti. 'Haksız yere attı, ama Altay'da o golü yemeseydi' de diyebilirsiniz. Olayın geneli ve bütününe bakıyorum. Beni en çok rahatsız eden, hakemin Fenerbahçe futbolcularına olan yaklaşımı, vücut lisanı, mimikleri, bir hakem mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi? Bu noktaya geldi iş. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. RizeGalatasaray maçı; haddime değil, iki camiadan da özür diliyorum, Galatasaray 3'üncü golü atıyor, net faul 23 tane faul. Son dakika uzatmaların üzerine 4 dakika daha konuluyor. Orda Rize atsa bu kez Galatasaray ayağa kalkacak. Bunlar, kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Ali maç alan, üstüne basarak söylüyorum, Şansalan değil, maç alan; geçen sene bizden Konya maçını da almıştı" dedi.



"Artık harekete geçme ayaklanma zamanı"

"Şimdi, Fenerbahçe camiası, artık ayaklanma zamanı" diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camiama sesleniyorum; ne gücünüz, ne gücümüz varsa, omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni en kısa sürede yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse, yürüyüş, sosyal medyada ise sosyal medya, federasyon gitmekse federasyona gitmek. Artık, harekete geçme, ayaklanma zamanı arkadaşlar. Bunu yanlış yerlere çekmeyin. Fenerbahçe'nin haklarını koruma adına, camiamız ve taraftarımızın bugün Sabiha Gökçen'e giderek, ilk adımı atarak, böyle bir hazırlık olduğunu duyuyorum; muhakkak bunu yapın arkadaşlar. Erken başladı, tam sistem oturttuk, kafamızı kaldırdık, aldık başımızı gideceğiz, yine bir anlamsız, manasız ve mantıksız hakem performansı sonrası yine bu noktaya gelindi. Biz buna bir yerde dur demek zorundayız. Bizler kulüpler olarak bunun üzerinde zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunların yeniden dizayn edilmesi gerekir. Bütün hakemleri, 1 akşamda değiştiremeyiz, ama bu hakemleri istediğiniz performansa, noktaya getirene kadar alacağımız önlemlerle, bunların neden olduğu kaotik ortamı, güven erozyonu müessesini minimize edebiliriz. Gözlemciler açıklayacak verdikleri puanları. Hakem atamaları MHK başkanı ya da 2 kişinin bir araya gelmesiyle alacağı telefonlarla belirlenmeyecek. Bu benim önerim. Bu sistem böyle gitmeyecek. 3 senedir diyoruz: 2 senedir doğrandık. Söylemeye de devam edeceğiz. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek."



"Biz şampiyon olacağız"

Şampiyon olacaklarını belirten Ali Koç, "VAR tecrübesiyle eğitimiyle uzmanlık sahibi olarak belki pek çok hakemden çok daha bir performans verecek. Belki o kişi 90 dakika o sahada koşamayacak. Ama VAR hakemi olarak uzmanlık sağlayacak. Bunları ayıracağız. Bir tarafta baba gözlemci öteki tarafta oğul, kuzen, yeğen hakem nasıl gider bu sistem. Federasyon başkanını değiştik, MHK başkanını değiştik, kulüp başkanlarını değiştik, antrenörleri değişecek şampiyonluklar kaçırılacak. Küme düşmeler olacak. Ama o adamların hayatları hiçbir şey değişmemiş gibi devam edecek. MHK Başkanına da sesleniyorum bizimle inatlaşmayın. Size el uzatıyoruz doğru yol göstermeye çalışıyoruz bizle inatlaşmayın. O hakeme Beşiktaş haklı serzenişte bulunuyor diyor aynı hakemi bir daha veriyor. Bu iş böyle olmaz. Dolayısıyla Fenerbaheçe taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon olacağız. Bunu kafanıza yazın. Bu takımda ümidinizi kesmeyin. Her böyle tökezlemede isyanlar, bize ve oyunculara hakaretler kenetlenin. Bu gece gidebilenler Sabiha Gökçen'e gitsin. Bu takıma destek olun. 80 dakika ellerinden geleni yaptılar. Çok iyi top oynuyorduk. 10 kişiyle oynadık 85. dakikaya kadar Trabzon sağlı sollu saldırmıyordu. Çok temkinli gidiyordu. Belki onlarda beraberliğe razılardı. Riskli bir gol yemek istemiyorlardı. Bu maçın skoru bu futbolcuların performansı emeğin hakkı değildir. Trabzonspor'un tebrik ediyorum. Onları suçlamıyorum. Lütfen sap ve samanı karıştırmayalım" dedi.



"Teknoloji geldikten sonra hakem performansı geriye giden tek ülke biziz"

"Herhalde dünyada hakem performansı teknoloji geldikten sonra geriye giden tek ülke biziz" diyen Koç, "Az önce size Rize maçını Galatasaray maçını söyledim. Belki Rize'nin aleyhine sonuçlandı belki Galatasaray'ın aleyhine olabilirdi. Bu adamlar ne yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar zor mu? Herhalde dünyada hakem performansı teknoloji geldikten sonra geriye giden tek ülke biziz. Bunu varsayımla söylüyorum herhangi bir istatik ile söylemiyorum. Bize artık böyle teknoloji gelmiş. Bunu bile kullanamıyoruz. Adam bir gece maça çıkıyor 7'de bir şehirde bize oldu Antalya'da gece 12'de uçağa biniyor geliyor ertesi gün bizim sahamızda VAR hakemi oluyor. Hakemdeki en önemli şey dinlenmek, odaklanabilmek, konsantrasyon. Bunları hiç düşünmüyorlar. Fenerbahçe camiasına sesleniyorum; sakin olun bunların hepsinin kökü temizlenecek. Bu kötü performans, art niyet tabi ki mükemmel performans istiyoruz. İnsan olduğu her yerde hata olabilir ama bu şekilde değil. Ya da diğer maçlarda gördüğümüz gibi değil. Düşünebiliyor musun istisnasız bütün kulüpleri rahatsız. Ama bu insanlara ne bir performans değerlendirmesi ne Merkez Hakem Kurulu'nun ne temsilcilerinin ne gözlemcilerinin hatalar yapılıyor, sonuçlar etkileniyor, emekler yeniyor, haksızlıklar yaşanıyor. Ama bu adamlar hayatlarına devam ediyorlar" dedi.



"Bu böyle gitmez"

Sistemin kökünden yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirten Ali Koç, "Burada Federasyon Başkanına da olumsuz konuşmuyorum. Federasyon başkanları gelip gidiyor bu düzen devam ediyor. Bu adam bu maça atanmamalıydı. Biz ağzımızı açmadık. Bütün hafta spekülasyon. Bana ağzını açsaydın böyle olmazdı diyecekler. Bizim tarzımı bu değil. Maçlardan önce konuş hakemi baskı altına al. Muhtemel bir puan kaybetmede, beraberlikte, mağlubiyette mazeretini üretmiş ol. Hepimiz bunu yapsak bu iş nereye gidecek. Bu hakemlerin ne hakkı var insanların emeklerini çalmaya. Nasıl bir lükstür bu hiçbir şey olmuyor hep bize oluyor. Bize derken futbolun paydaşlarına. MHK çatısı altındakilerine hiçbir şey olmuyor. Nasıl bir iş bu. Fenerbahçe taraftarı rahat olun. Sakin olun endişenizi biliyorum. 23 senedir özellikle son 2 senedir bizi resmen katlettiler. geçen sene 15 puanımız çalındı. Bunlar pişkin pişkin hayatlarına devam ediyorlar. Federasyona söylüyorum sakin bana ceza vermeye kalkmayın. ben burada saygısızlık ve terbiyesizlik etmiyorum. Durum tespiti yapıyorum. Hepimizin yaptığı bir durum tespiti. Federasyon başkanının da çoğuna katıldığını düşünüyorum. Arkadaşlar yaptığı toplantıda ifade ettiler. Bu böyle gitmez. Ya çarpışarak değişecek, ya akli selim herkes omuz omuza verip değiştirecek. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Siz bize maç kaybettirirsiniz, Ali Koç başkanlığı kaybeder, ayrılır camia desteklemez. Ama siz böyle devam etmeyeceksiniz. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Bu 3 ayda mı olur 6 ayda mı olur 2 sezonda mı olur onu zaman gösterecek. Ama olacak" ifadelerini kullandı.

