Trabzonspor Süper Lig'de, Bakasetas gol krallığında lider

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas gol atmaya, Trabzonspor kazanmaya devam ediyor. Bordomavili takımın elde ettiği 21 puanın 20'sinde Yunan oyuncunun imzası bulunuyor.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 31 mağlup eden Trabzonspor'da, Bakasetas 2 gole imza attı. Namağlup yoluna devam eden Karadeniz ekibi liderlik koltuğuna otururken, Yunan oyuncu attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının hücum hattına önemli katkı sağladı.



En iyi başlangıç

20202021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordomavili takımın hücum hattına önemli katkı sağladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza atan Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon 19, bu sezon ise 9 maç olmak üzere Süper Lig'de 28 müsabakada Trabzonspor'un formasını giyerek 13 gole imza atarken, 5 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun gol attığı 11 karşılaşmada Karadeniz ekibi 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



Bakasetas 21 puanın 20'sine direkt katkı sağladı

Trabzonspor, bu sezon Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi. 28 yaşındaki futbolcu, geldiği günden beri bordomavili takımın hücum hattında önemli işlere imza atarken, uzaktan bulduğu gollerle de dikkat çekti. Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 9 maçın 5'inde golle tanıştı. 7 gol ve 3 asist yapan Bakasetas, Trabzonspor'un elde ettiği 21 puanın 20'sine direkt katkı sağladı.



Takımı lider, kendisi gol krallığı koltuğunda

Bakesatas, Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle bu sezonki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor kalesini 2 golle havalandıran yıldız oyuncu gol krallığında ilk sırada yer alırken, takımını da liderliğe taşıyan isimlerin başında geldi. Gol krallığında iddiasını sürdüren Bakasetas'ı 6 golle Medipol Başakşehir'den Okaka ve 5 golle Fatih Karagümrük'ten Pesic ve Andrea Bertolacci takip etti.

Bakasetas'ın bu sezon Trabzonspor forması altında attığı goller ve yaptığı asistler şöyle:



Yeni MalatyasporTrabzonspor: 15 (1 gol)

TrabzonsporSivasspor: 21 (1 gol)

GiresunsporTrabzonspor: 01 (1 asist)

TrabzonsporGalatasaray: 22 (1 asist)

KasımpaşaTrabzonspor: 01 (1 gol)

TrabzonsporAlanyaspor: 11 (1 asist)

KayserisporTrabzonspor: 12 (2 gol)

TrabzonsporFenerbahçe: 31 (2 gol)

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