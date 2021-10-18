Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile muhteşem geri dönüşleri

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mağlup durumdayken 8 maçta geri dönüşe imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlardan 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk eden Trabzonspor, 10 yenik durumdayken Bakasetas ve Yusuf Sarı'nın golleriyle sahadan 31'lık galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe karşısında sahasında imza attı.



Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı geri dönüşler

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (21), Antalyaspor (11), Beşiktaş (21), Kayserispor (11), Göztepe (11) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise bordomavililer Galatasaray (22), Alanyaspor (11) ve Fenerbahçe (31) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.



Avcı, evinde siftah yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında ilk kez üç büyüklere karşı evinde galibiyet aldı. Avcı yönetiminde sahasında geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 20 ve Fenerbahçe'ye 10 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Galatasaray ile 22 berabere kalan bordomavililer Fenerbahçe'yi ise 31 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

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