Trabzonspor´dan sakat oyuncular açıklaması

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Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres´in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, dünkü Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme´nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres´in çekilen MR´ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme´nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-10-18 13:47:21



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