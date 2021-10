Karadeniz için aşı çağrısı yapan Prof. Dr. Aydın: Vakalar asemptomatik çoğalıyor

Selay SAYKALMustafa KIRLAK/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, en çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz Bölgesi için aşı çağrısı yaparak "Vakalar, yüzde 85 asemptomatik olarak çoğalmaya devam ediyor ama bir belirti göstermiyor. Virüs bu şekilde işini görüyor. Asemptomatik hastaların da aşılanmış olması lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter hesabından 28 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Karadeniz Bölgesi´nden ilk 10´da 8 il yer aldı.

8 İLDE ARTTI, 3 İLDE AZALDI

En fazla vakanın olduğu Giresun'da vaka oranı yüz binde 230,21'den 71,15 artışla 394,01'e yükseldi. Ordu´da 330,97'den 459,68´e, Kastamonu´nda 445,83´ten 538,56´ya, Çorum´da 351,05´ten 436,31´e, Samsun´da 338,33´ten 413,18´e, Tokat´ta 386,04´ten 459,81´e, Amasya´da 228,62´den 297,47´ye, Karabük'te 341´91´den 408,02´ye yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane ve Bayburt ise vaka sayılarının düştüğü 3 kent oldu. Güncel haritaya göre, vaka sayısı Rize´de yüz binde 399,29´dan 392,61´e, Gümüşhane´de 220,18´den 211,01´e, Bayburt´ta ise 220,97´den 179,47´ye geriledi.

'GÜRÜLTÜSÜZ HASTALIK BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

Vakaların virüs taşıyıp belirti göstermeyen kişilerin kalabalık ortamlarda tedbirsiz davranması nedeniyle arttığını belirten KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Vakalar, yüzde 85 asemptomatik olarak çoğalmaya devam ediyor ama bir belirti göstermiyor. Virüs bu şekilde işini görüyor. Bulaştığı insanların yüzde 15'i hasta oluyor, bunların yüzde 2'sini kaybediyoruz. Virüsün gürültülü bir hastalık yapmadan devam edebilmesi, büyük zararlar veriyor" dedi.

'ORTAMLAR ÇOK İYİ HAVALANDIRILMALI'

Asemptomatik hastaların da aşılanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Bunların kim olduğunu, kimin hasta olduğunu bilmiyoruz. O nedenle hem asemptomatik hem semptomatik hastaların hem de yüzde 2'lik grubun herkes için eşit mesafede olduğunu önceden görmek ve bilmek gerekiyor. Tedbirlerin sıkı alınması, denetimlerin sıkı yapılması, ortamların çok iyi havalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Havalandırmaya bağlı olarak bulaşın ciddi derecede düştüğünü gösteren çalışmalar var. Kapalı mekanların, okulların, bir araya toplanılan yerlerin iyi havalandırılması lazım. Denetimlerin de eksiksiz yerine getirilmesi lazım" diye konuştu.

'PANDEMİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORLAR'

İnsanların salgını önemsemediğini ve tedbirlere uymadığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, "İnsanlar benimsediler, sanki pandemi yokmuş gibi çalışıyorlar. Sağlık müdürlükleri, filyasyon ekipleri ve denetim grupları da çalışmıyorlar gibi bir hava oluştu. Bu havayı değiştirmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve yöneticilerin bunu ele alıp pandemiye karşı tekrar bir mücadele başlatmak gerek" ifadelerini kullandı.

`KALABALIK CADDELERDE MASKESİZ DOLAŞMAK DOĞRU DEĞİL'

Covid-19 belirtisi göstermeyen kişileri büyük risk taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Virüsün bulaştığı insanlar, yüzde 85 asemptomatik kalabiliyor. Hiçbir semptomunuz yok, virüsü taşıyorsunuz ve 'bende bir şey yok' diyerek geziyorsunuz. Gezme esnasında konuşmanız ile havaya attığınız damlacıklar, başkaları tarafından alınıyor ve hasta olmalarına neden oluyorsunuz. Maskesiz şekilde kalabalık mekan ve caddelerde bulunmamamız gerekiyor. İstanbul´da İstiklal Caddesi, Trabzon'da Uzun Sokak, Ankara'da Kızılay'da maskesiz dolaşmanız doğru değil. Burada maskenizi takmak ve tüm tedbirlere uymanız gerekiyor. Her şeyden önce aşılanmış olmamız gerekiyor."

'MASKELER TAKILMIYOR'

Vaka sayılarının arttığı Ordu'da vatandaşlar, kalabalık caddelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına dikkati çekerek tepki gösterdi.

İsmail Baştuğ, "Maskeler takılmıyor, sosyal mesafeler korunmuyor. Bunlar nedeniyle vakalar artıyor. Böyle giderse biraz daha artar. Okulların açılmasından dolayı çocuklar virüsü evlerine getiriyor. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uysunlar, aşılarını olsunlar" dedi.

'SABIRLI DAVRANIRSAK DÜZELECEĞİZ'

İbrahim Göl ise, "Vaka artışlarının artmasındaki nedeni; kapalı ortamlarda sigara içilmesi, toplu alanlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, vatandaşların aşılarını vurulmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Biraz daha sabırlı davranırsak inşallah düzeleceğiz. Türkiye'nin aşısı da var. İkinci aşıyı olduk. Üçüncüyü de olduğumuz zaman bu işi yavaş yavaş kurtaracağız. Herkes aşısını olsun, maske ve mesafe kurallarına dikkat etsin" diye konuştu.

'MİSAFİRLİKLERE GİTMESİNLER'

Necla Eren de, "İnsanların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat edilse bu kadar yayılacağını düşünmüyorum. İşleri yoksa evde kalsınlar, varsa çarşıya çıksınlar. İşim olduğu için çarşıya indim. Bitirip evime gideceğim. Misafirliklere gitmesinler. Kalabalık ortamlarda bulunmasınlar" ifadelerini kullandı.

'AŞI OLMAMAK HATA'

Neziye Tiryaki Ongun ise, "Vatandaşlar dikkat etmiyor. Maske kullanılmıyor. Vatandaşlar, aşı olmak istemiyor. Neden? Aşı olmamak hata bence. Aşı önemsenmiyor. İnsansak, birbirimize zarar vermeyeceksek aşı olmalıyız. Birbirimizi korumalıyız. Tehlikeli bir hastalık bu. 'Bir şey olmaz' diyoruz ama oluyor sonuçta. Bu hastalıktan kurtulmak için her öneriye uymalıyız" diyerek aşı çağrısı yaptı.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL-Mustafa KIRLAK

2021-10-18 14:39:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.