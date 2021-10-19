Trabzon şehir merkezinde gerginlik Atatürk alanında iki grup arasında çıkan kavgaya çevredeki vatandaşlar da katılınca gerginlik yaşandı

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Trabzon’da bugün öğle saatlerinde kent merkezinde iki grup arasında çıkan kavgaya çevredeki vatandaşlar da katılınca gerginlik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bugün 34 kişilik bir grup ellerinde kesici aletler ile bir aracı durdurarak içindekileri darp etmek isteyince duruma önce çevredeki vatandaşlar sonra polisler müdahale etti. Vatandaşlar ile 34 kişilik grup arasında sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken, polis ekipleri söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü. Park ve meydandaki onlarca kişi polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi.

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