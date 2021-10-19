Trabzon şehir merkezinde gerginliğe neden olan biri bayan 4 kişi gözaltına alındı

Trabzon’da bugün öğle saatlerinde kent merkezinde çıkan kavgaya çevredeki vatandaşlar da katılınca gerginlik yaşandı. Gerginliğe neden olan biri bayan 4 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bir kişi eski karısı ve karısının iş arkadaşlarının bulunduğu aracı görünce eski eşine laf attı. Bunun üzerine eski karısı ve iş arkadaşlarının içinde bulunduğu 34 kişilik grup ellerinde kesici aletler ile araçtan inerek şahısla kavgaya tutuşurken, bunu gören çevredeki vatandaşlar kavgaya müdahale etti. 4 kişilik grup ile kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken, polisler de iki grubu ayırarak şahıslara müdahale etti.

Polis ekipleri söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü. Park ve meydandaki onlarca kişi polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında kalabalık dağılırken, biri bayan 4 kişi polis süsü verilerek Çevik Kuvvet kontrol noktasından çıkartılarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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