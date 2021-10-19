Abdullah Avcı'dan U19 takımına moral ziyareti

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Gençler Ligi´nde yarın Bosna Hersek ekibi Zvijezda 09 ile karşılaşacak olan U19 takımını ziyaret etti.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde U19 takımının bugün gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla sahada görüşen Abdullah Avcı, yarınki karşılaşma öncesi takıma başarılar diledi.

Avrupa maçlarının oyuncuların gelişimine önemli katkı sağladığını söyleyen Abdullah Avcı, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gelişiminizi sürdürmeli ve hedefinizi A takım olarak belirlemelisiniz. Baktığınızda Hasan hoca da sizler gibi altyapıdan gelip üst takıma yükseldi. Bizler takibimizi sürdürüyoruz. Yarın da tribünde olacağım. Müsabakada sizlere bol şans diliyorum" dedi.

UEFA Gençler Ligi 1. Tur ilk maçında Zvijezda 09´u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı, yarın saat 14.00´te Bosna Hersek ekibiyle rövanş maçında karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-10-19 15:30:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.