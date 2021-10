Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: “Faz3 aşamasında kullandığımız 4 ilaç mevcut; Bu ilaçları kullandığımız hastaların şikâyetlerinin daha hafif seyrettiğini ve daha erken düzeldiğini gözlemledik” KTÜ Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz Covid-19 hastalığı tedavisinde kullanılan aşı ve ilaçlar ile ilgili son gelişmeleri anlattı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği doktorlarından ve KTÜ Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Covid19 tedavisi için henüz antiviral bir ilacın bulunmadığını ancak klinik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek “Bu ilaçlar klinik çalışma kapsamında gönüllü hastalarda kullanılıyor. Ülkemizdeki önemli klinik araştırma merkezlerinden biri olan KTÜ Klinik Araştırma Merkezi’nde, şu an için Faz3 aşamasında kullandığımız 4 ilaç mevcut. Bu ilaçları kullandığımız hastaların şikâyetlerinin daha hafif seyrettiğini ve daha erken düzeldiğini gözlemledik” dedi.

Salgındaki son durumu, aşılama oranlarını ve bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar hakkındaki son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Beş günde PCR negatifliğini sağladığımız hastamız bile oldu. Bu ilaçlara gönüllü olan ve hastanede yatan hastalarda da oksijen desteği ihtiyacının azaldığını ve bu hastaların hastanede yatış sürelerinin kısaldığını tespit ettik” diye konuştu.

Covid19 salgını nedeniyle dünyada yaklaşık 250 milyon insanın enfekte olduğunu ve 5 milyon ölüm vakası yaşandığını hatırlatan Yılmaz, ülkemizde ise vaka sayısının 7.5 milyonu geçtiğini, ölümlerin ise 70 bini aştığını söyledi. Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, “Bu salgından korunmak için aşılama, şu an en elzem yöntem olup hijyen, fiziksel mesafenin korunması ve maske kullanımı ise halen önemini korumaktadır. Ülkemizde aşılama oranları, her geçen gün yükselmekle birlikte halen istenilen düzeyde değildir. Günümüzde artık 4. doz aşı ihtiyacı gündemdedir. Aşı vesilesiyle veya hastalığı geçirerek bağışıklık gelişen kişilerde, antikor düzeylerinin 3. aydan sonra azalmaya başladığı artık bilinmektedir. Bu nedenle de belirli bir zaman periyodu boyunca tekrarlayan doz aşıya ihtiyaç bulunduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

Covid19 tedavisi için henüz antiviral bir ilacın bulunmadığını ancak klinik çalışmaların hızla devam ettiğini ve yakın zamanda onay sürecine girmesi beklenen ilaçların var olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ilaçlar klinik çalışma kapsamında gönüllü hastalarda kullanılıyor. Ülkemizdeki önemli klinik araştırma merkezlerinden biri olan KTÜ Klinik Araştırma Merkezi’nde, şu an için Faz3 aşamasında kullandığımız 4 ilaç mevcut. Bu ilaçları kullandığımız hastaların şikâyetlerinin daha hafif seyrettiğini ve daha erken düzeldiğini gözlemledik. Beş günde PCR negatifliğini sağladığımız hastamız bile oldu. Bu ilaçlara gönüllü olan ve hastanede yatan hastalarda da oksijen desteği ihtiyacının azaldığını ve bu hastaların hastanede yatış sürelerinin kısaldığını tespit ettik. Covid19 enfeksiyonunun bulaşıcılığıyla mücadele eden bir ilaç üzerinde de şu an KTÜ Klinik Araştırma Merkezi’nde çalışılmakta ve olumlu sonuçları görülmektedir. Covid19 hastalarına, hastalığın ev halkına bulaşmasını önleyecek bu ilacı veriyoruz ve sonuçları gözlemliyoruz. Yakın zamanda rutin kullanıma girme ihtimali yüksek olan bu ilaçlara, insanlarımızın erken dönemde ulaşabilmesi, bölgemiz hastaları için çok büyük bir şanstır. Bu ilaçlara gönüllü olan birçok hastamız, çok kısa sürede düzeldi.”

