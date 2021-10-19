Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber

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Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzonspor´da, Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan ayrılan Antony Nwakaeme´nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme´nin bugün çekilen MR´ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-10-19 16:03:12



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