Abdulkadir Ömür, "Burada hayallerimi tamamladıktan sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, eleştirilerden dersler çıkardığını belirterek, Trabzon'da hayallerini tamamladıktan sonra Avrupa'da futbol yaşantısını sürdürmek istediğini söyledi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Göztepe maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordomavililerin genç oyuncusu, geçen sezonun 8. haftasında Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle yükselen bir performanslarının olduğunu, takım halinde iyi savunma, iyi hücum yaptıklarını ancak sezon başında kaybedilen puanlar nedeniyle ligin yukarısında tutunamadıklarını ifade etti.

Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktıklarını belirten Ömür, "Çok iyi takım kuruldu çok iyi oyuncular alındı. Sezon başından beri bu plana sadık olmaya çalışıyoruz. Herkes kendi görevini yapıyor. İnanılmaz bir ortam var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Her maç üstüne koya koya galip gelmek istiyoruz. Lig uzun bir serüven ama lideriz ve bunun keyfini sürüyoruz" dedi.



"Herkes şampiyonluk bekliyor"

"Gerek başkanımız, hocamız, camiamız ve taraftarımız herkes şampiyonluk bekliyor" diyen Abdulkadir Ömür, sözlerine şöyle devam etti: "Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Herkesin istediği gibi yerli oyuncular da bu şampiyonluğu istiyor. Bu bizim üstümüzde sorumluluk oluşturmuyor daha çok bizi hırslandırıyor. Biz de bu takımı şampiyon olarak görmek istiyoruz. Bazen ben oynuyorum bazen Yusuf bazen başka bir kişi oynuyor. Tek amacımız bu şehrin özlediği şampiyonluğa takıma ulaştırmak. Bu bizim için korku değil, daha fazla motive ediyor. Elimizden gelen her şeyi sezon sonuna kadar yapacağız. Yerli ve yabancı ayırt etmek istemiyorum. Çok iyi ortamımız var. Bence Türkiye ligindeki takımlarda aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yabancılar da dile getiriyor. Bunu en iyi şekilde devam ettirip, sezon sonuna kadar yukarıdaki seviyelerde oynayıp özlediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."



"Yavaş yavaş kendimi buluyorum"

Abdülkadir Ömür, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Eleştiriler sürekli oluyor. Bir futbolcu olarak buna açık olmak zorundayız. İnişli çıkışlı performanslarımız olabiliyor. Saygı duyuyorum. Geriye dönüp baktığımızda bazı şeyler yanlış gittiğinde sorunu başka yerde değil kendimizle yüzleşerek aramalıyız. Taraftarlarımızın veya bazı basın mensuplarımızın eleştirilerine maruz kalınca kendimi düzenlemek istiyorum. Daha iyi nasıl olabilirim onu düşünüyorum. En iyi amacım Trabzonspor’a faydalı olmak. Eleştirileri ört bas edip performansımı yukarıya çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi bulduğuma inanıyorum. Kötü olduğum dönemlerde de antrenmanlarda daha fazla çalışıp, herkesin özlediği ve izlemek istediği Abdülkadir için çalışıyorum."



"Kendimi rahat his ettiğim pozisyonlardan biri 10 numara"

Alanya maçında sol bek oynadığını dile getiren genç oyuncu, "Bazen orta saha bazen sağ açık oynuyorum. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Kendimi rahat hissettiğimiz pozisyonlardan biri 10 numara" ifadesini kullandı.

Sezon başından bu yana özel bir antrenörü eşliğinde de çalıştığını belirten Ömür, "İstanbul'dan haftanın 23 günü geliyor. Yemek, antrenman programı öncesi ve sonrası iki kısma ayırıyoruz, sürekli çalışıyoruz. Genç yaşta önümüzde uzun serüven var. Hamsik de bize örnek. Yaşlı olmasına karşın sürekli kendi hocasıyla izin günlerinde de antrenmanlar yapıyor. Ben de sezon başından beri böyle adım attım. Sosyal medya kullanmadığım için bu yaptıklarımızı açığa çıkaramıyoruz" diye konuştu.



"Burada hayallerimi tamamladıktan sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Abdülkadir Ömür, İngiltere'den daha önce transfer teklif aldığını belirterek, "Başkanımız bunu açıklamıştı. İngiltere'den çok ciddi bir teklif almıştım ama iki ağır sakatlık yaşadım. Benim önceliğim Trabzonspor ile kupalar kazanmak. İki kupa kazandık, inşallah şampiyonluk kupası da olur. Burada hayallerimi tamamladıktan sonra amacım Avrupa'ya gitmek, İspanya, İngiltere liginde oynamak. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.



"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

Fenerbahçe maçında taraftarlara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden genç oyuncu, "Bu maç taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük birlik vardı. Penaltı pozisyonunda da inanılmaz baskı oluşturdu. Islıkla beraber. Bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Erce ağabeyle hatta demin konuştuk. Buraya gelmeden. Hatta dedi ki, 'O penaltı pozisyonunda o kadar ıslık oldu ki ben rahatsız oldum. Hakemi de etkilemiş olabilir.' Çünkü biz o baskıyı yapmasaydık belki de VAR’a gidilmeyecekti. Taraftarımızdan bu enerji, sinerjiye ihtiyacımız vardı. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi performans sergilediler. Onlar bizim sahanın dışındaki gücümüz. Her hafta onlardan destek bekliyoruz."



"Bakasetas, değerli oyuncu"

Abdülkadir Ömür, 7 golle ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Yunanlı futbolcu Bakasetas'ın takım için çok değerli olduğunu belirterek, "Türk oyuncularla çok samimi. Türkçe bile şaka yapan oyuncu. Türkleri de çok seviyor. Hep beraber yemeğe gidiyoruz. Türk arkadaşlarla vakit geçirmeyi seven bir insan. Yönetim, hocalar onuçok güzel karşıladıkları için kolay adapte oldu. Daha fazla zaman geçirerek takımda aidiyet ortamını oluşturmak istiyor. Aile ortamına girmemizi istiyor. Tecrübeleri var. Hamsik de bizle yemeğe geliyor. Hamsik yıllarca İtalya'da oynadı üst düzey. Oradaki tecrübelerini şampiyonluk yolunda deneyimlini anlatıyor. Kulağımız saha dışına kapatıp saha içine odaklanmak istiyoruz" dedi.



"Kulağımızı kapatıyoruz. Görmezlikten geliyoruz"

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra yaşananlara ilişkin olarak ise "Kulağımızı kapatıyoruz görmezden geliyoruz. Hakkımız olan 3 puanı kazandık, sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor, biz keyif alıyoruz onlarla oynamaktan. Onlara saygı duyuyoruz. Bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. O gün biz daha iyiydik. Göztepe maçı var. Bu maçı kazanıp Fenerbahçe maçını taçlandırmak istiyoruz. Her maç kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.