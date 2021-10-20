Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 7 eksikle başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda 7 oyuncu yer almadı. Bordo mavililerde adale ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür, koşu antrenmanı yapan Hamsik, Koita ve Abdülkadir Parmak takımdan ayrı çalıştı. Eşinin doğum yapması nedeniyle izin alan Cornelius ile sakatlıkları devam eden Nwakaeme ve Peres ise antrenmanda yer almadı.
Bordomavililer antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Karadeniz ekibi Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.