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Bakan Mustafa Varank: “Pandeminin neden olduğu durgunluğu büyük bir yara almadan aşacağız” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Öngörülerimize göre bu senenin toplamını yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacağız” “Dünyada yaşanan krizi sanki sadece ülkemizde sıkıntı varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar” “Gündemi değiştirmek isteyenlere inat, rotamızı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz”

İHA

Bakan Mustafa Varank: “Pandeminin neden olduğu durgunluğu büyük bir yara almadan aşacağız” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Öngörülerimize göre bu senenin toplamını yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacağız” “Dünyada yaşanan krizi sanki sadece ülkemizde sıkıntı varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar” “Gündemi değiştirmek isteyenlere inat, rotamızı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandeminin neden olduğu durgunluğu da büyük bir yara almadan aşacaklarını belirterek “Zaten bütün göstergeler de bunu teyit eder durumdadır. Öngörülerimize göre bu senenin toplamını yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacağız” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım bedeli 111 milyon lira olan 12 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdi.
Açılış töreninde konuşan Bakan Mustafa Varank, “Bu fabrikalarla beraber OSB’mizdeki işletme sayısı 27’yi bulmuş oldu. Makineden gıdaya, metal işlemeden mobilyaya kadar pek çok sektörde üretim yapan bu yeni fabrikalarımız 500 kişilik ilave istihdam sağladı. Bundan sadece iki sene önce 8 fabrikada 100 kişinin istihdam edildiği OSB, kısa süre içerisinde bin kişilik istihdama ulaşmış olacak. Yine ihracatta da bu yatırımlarla beraber 50 milyon dolar seviyesini görmeyi bekliyoruz” dedi.
“Halihazırda OSB’mizin 2. etap çalışmalarının başlamış olması da bunu teyit ediyor” diyen Varank “2. etabın tamamlanması ile parsel sayısı 48’den 76’ya çıkacak. Yeni yatırımlarla birlikte 1200 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. İnşallah biz de kredi desteği olsun, diğer talepler olsun bu etabın süratle faaliyete geçmesi için üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Diğer taraftan yaşanabilir bir dünya için, her yatırımda olduğu gibi bu yatırımda da sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması hususunu göz ardı etmedik. OSB’mizin temiz su arıtma ve biyolojik arıtma tesisi ihtiyaçlarını Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla karşıladık. Son 19 yılda Trabzon’daki OSB’lerimize yaklaşık 170 milyon lira kredi kullandırdık. Böylelikle OSB’lerin üretimdeki parsel sayısı iki katından fazla arttı. 2002’den bu yana OSB’lerimizdeki istihdam 3 katına çıktı” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de OSB’si olmayan il kalmadı”
Türkiye’de bugün artık OSB’si olmayan il kalmadığına dikkat çeken Bakan Mustafa Varank “Endüstri Bölgelerimizin sayısını 23’e çıkardık. 2020 yılında pandeminin yaşattığı zorlu koşullara rağmen tarihi bir rekor olan 10 bin 472 yatırım teşvik belgesi sayısına ulaştık. Belge sayısında bir önceki yıla göre yüzde 86’lık artış kaydettik. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısı 89’a, Arge ve Tasarım Merkezleri sayısı 1601’e ulaştı. Hedefimiz ülkemizin rekabetçi gücünü yükselten bu yatırımlara devam etmek” diye konuştu.
Türkiye’nin siyasi bağımsızlığının teknolojik bağımsızlığında gizli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“19 yıldır ülkemize yaptığımız yatırımların olumlu neticelerini, en çok da dünyada yaşanan kriz dönemlerinde görüyoruz. Nasıl ki dünyada yaşanan 2008 krizini ufak sıyrıklarla atlattıysak, pandeminin neden olduğu durgunluğu da büyük bir yara almadan aşacağız. Zaten bütün göstergeler de bunu teyit eder durumdadır. Bakınız pandeminin zirve yaptığı 2020 yılını dünyanın pek çok ülkesinin aksine büyümeyle kapattık. 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7’lik rekor büyüme kaydettik. Öngörülerimize göre bu senenin toplamını yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacağız. Ayrıca ihracatta rekor seviyelere ulaşarak 200 milyar doların üzerine çıktık. Ancak maalesef hala Türkiye’yle derdi olan bazı kesimler bu rakamları görmezden geliyorlar. Dünya’da yaşanan krizi sanki sadece ülkemizde sıkıntı varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Emtia fiyatlarındaki, petrol doğalgaz enerji fiyatlarındaki artışları gündeme getirerek akıllarınca bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şüphesiz bu zorlu pandemi dönemini de aşacağız. Gündemi değiştirmek isteyenlere inat, rotamızı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen ülkemize güvenerek yatırım yapan bu güzel insanlarla birlikte bu günleri de geride bırakacağız.Türkiye kendi iç dinamikleriyle dünyada yaşanan pandemi krizini aşacak donanıma ve kararlığa sahiptir. Yeter ki bu ülkeye inanarak bu ülkenin bugününe ve yarınlarına yatırım yapmaya devam edelim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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