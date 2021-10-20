Trabzonspor U19 Futbol Takımı 2'nci tura yükseldi

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) -Trabzonspor U19 Futbol Takımı, UEFA Gençler Ligi 1. tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09´u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

UEFA Gençler Ligi 1. Tur ilk maçında Zvijezda 09´u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı, Bosna Hersek ekibi ile bugün Trabzon´da rövanş maçına çıktı. Trabzon Yavuz Selim Stadyumu´nda oynanan karşılaşmada misafir takımdan Kovacevic, 59. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor rövanş maçını 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada kazanılan penaltıdan Süleyman´ın kaydettiği gol ile 2-0 kazandı.

UEFA Gençler Ligi´nde 2. tura yükselen bordo mavili gençler, Danimarka ekibi Midtjyland ile eşleşti.

TRABZONSPOR U19 KADROSU:

Kağan Moradaoğlu, Taha Erdem Cevahiroğlu, Arif Boşluk, Tacettin Sağlam, A. Alperen Çelik, Göktuğ Yılmaz, Emir Uzun, Süleyman Cebeci, Batuhan Günaldı, Veysel Sönmezsoy, Ali Ş. Yılmaz

YEDEKLER: Hakan Aydın, Emirhan Zaman, Berkan Tuğ, Muhammet B. Tekke, Oğuz Çolak, Emre Koskor, M. Mustafa Pınarcı

TEKNİK DİREKTÖR: Hasan ÜçüncüZVİJEZDA 09 KADROSU:

Drazen Krajisnik, Aleksa Kovacevic, Jovan Samardzic, Andrija Janjic, Vuk Tesic, Brian Fortune Ananias, Sreten Milosevic, Amar Sinanovic, Dejan Popara, Goran Milovanovic, Almin Mustafagic

YEDEKLER: Lazar Kulic, Spasoje Bradaric, Drazen Okolic, Luka Radovic, Darko Jansusevic, Dorde Dokic, Jovan Bogdanovic

TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko KrmpoticDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-10-20 17:19:48



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