Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (2)



OSB´DE TOPLU AÇILIŞ YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje yarışmaları ödül töreninin ardından gittiği Akçaabat ilçesinde Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete giren 12 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. Buradaki törende konuşan Varank, Trabzon'un yıllık 1 milyar doları aşan ihracatıyla, ülkenin cari açığının azaltılmasına önemli bir katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının, teknolojik bağımsızlığında gizli olduğunu belirten Varank, "Ülkemiz milli teknoloji hamlesi ışığında sanayi ve teknoloji alanında bir başarı hikayesi yazıyor. Tabii ki bu başarılar sanayi ve teknolojiye yapılan nitelikli yatırımlar neticesinde gerçekleşiyor. Bakınız, iktidara geldiğimiz günden bu yana ülkemizin dört bir tarafını üretim üslerimiz olan OSB'lerle kuşattık. Bugün OSB'si olmayan il kalmadı. Endüstri bölgelerimizin sayısını 23´e çıkardık. 2020 yılında pandeminin yaşattığı zorlu koşullara rağmen tarihi bir rekor olan 10 bin 472 yatırım teşvik belgesi sayısına ulaştık. Belge sayısında bir önceki yıla göre yüzde 86´lık artış kaydettik. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısı 89´a, AR-Ge ve Tasarım Merkezleri sayısı 1601'e ulaştı. Hedefimiz ülkemizin rekabetçi gücünü yükselten bu yatırımlara devam etmek. Çünkü biliyoruz ki; Türkiye'nin siyasi bağımsızlığı teknolojik bağımsızlığında gizlidir" dedi.

'2020 YILINI BÜYÜMEYLE KAPATTIK'

"19 yıldır ülkemize yaptığımız yatırımların olumlu neticelerini, en çok da dünyada yaşanan kriz dönemlerinde görüyoruz" diyen Varank, şöyle konuştu:

"Bakınız, pandeminin zirve yaptığı 2020 yılını, dünyanın pek çok ülkesinin aksine büyümeyle kapattık. 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7´lik rekor büyüme kaydettik. Öngörülerimize göre, bu senenin toplamını yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatacağız. Ayrıca ihracatta rekor seviyelere ulaşarak 200 milyar doların üzerine çıktık. Ancak maalesef hala Türkiye´yle derdi olan bazı kesimler, bu rakamları görmezden geliyor. Dünyada yaşanan krizi sanki sadece ülkemizde sıkıntı varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Emtia, petrol ve doğal gaz enerji fiyatlarındaki artışları gündeme getirerek akıllarınca bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şüphesiz bu zorlu pandemi dönemini de aşacağız. Gündemi değiştirmek isteyenlere inat, rotamızı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen ülkemize güvenerek yatırım yapan bu güzel insanlarla birlikte bu günleri de geride bırakacağız. Türkiye kendi iç dinamikleriyle dünyada yaşanan pandemi krizini aşacak donanıma ve kararlığa sahiptir. Yeter ki; bu ülkeye inanarak bu ülkenin bugününe ve yarınlarına yatırım yapmaya devam edelim."

Konuşmasının ardından Varank, beraberindeki protokol ve iş insanlarıyla kurdele keserek yeni fabrikaların açılışını yaptı. Varank, kent merkezinde ziyaret ettiği Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde de el emeği ürün ortaya koyan kadın girişimciler ile buluştu, burada Kuyumculuk Tasarım Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Aleyna KESKİN

2021-10-20 17:25:43



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