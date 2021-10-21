KTÜ’deki seminerde Kanal İstanbul ve Türk Denizciliği konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTÜ’deki seminerde Kanal İstanbul ve Türk Denizciliği konuşuldu

İHA

KTÜ’deki seminerde Kanal İstanbul ve Türk Denizciliği konuşuldu

Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı Vehbi Koç, KTÜ’de “Türk Denizciliği” konulu seminerde öğrencilerle bir araya geldi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Ayşe Saime Murtezaoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Denizciliği" konulu seminerde konuşan Vehbi Koç, denizciliğin Türkiye’de tarihsel gelişimini ve Kanal İstanbul’u anlattı. Seminere, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu, KTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Betül Saraç, KTÜ Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Umut Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Çebi ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.
Seminerde yaptığı konuşmada, deniz ticaretinin 1930’dan 1980’li yıllara kadar devlet kontrolünde yapıldığını, 2 sivil ve 3 askeri tersanenin bulunduğunu söyleyen Vehbi Koç, “1980’li yıllarda 1,5 milyonluk taşıma kapasitesi vardı. O güne kadar ülkemizi korumak adına atılan adımlar çok kıymetliydi. 80’li yıllarda serbest ticaret yaygınlaştı. 56 tersaneden bugün yaklaşık 90’lı rakamlara gelindi. 1,5 milyonluk taşıma kapasitesi bugünkü güncel rakamlarla 33,5 milyona ulaştı. 40 senede otuz katı oldu. Bu sene ihracat kapasitesini 220230 milyar dolar civarında rakamlarla kapatırız. Ancak seneye 300’lü rakamları görür. Zaten 250 milyar dolar ve üzeri ihracat kapasitesine ulaşan ülkeler sınıf atlamış oluyor. Türkiye aydınlık yarınlara adım adım yaklaşıyor. Büyük Türkiye, bölgesel ve küresel güç olma noktasında köprüyü geçmek üzere” diye konuştu.
Türkiye’nin Kovid19 salgınından dolayı dünya genelinde yaşanan krizi fırsata çevirdiğini öne süren Koç, “Jeopolitik konumumuz pandemiden ciddi anlamda olumlu etkilendi. 3 saatlik uçuş mesafesinde, 15 günlük seyir mesafesinde dünya nüfusunun yarısına havadan, karadan ve denizden ulaşabiliyoruz. Dünyada birçok havayolu şirketi iflas ederken Türk Hava Yolları (THY) pandemi sürecinde uçaklarını kargo taşımacılığında kullanmaya devam ederek önemli kar elde etti. Karada, havada ve denizde taşımacılığın öncü ülkelerinden biri olduk. Denizcilik bir ülke için oldukça önemlidir. Denizciliği bilen her şeyi bilir. Denizlere hakim olan her yere hakim olur. Ufkunuzu 23 kat arttırır. Cesaretlenirsiniz.” dedi.

Gemi sayısı ve trafik arttı
Konuşmasının devamında Kanal İstanbul’a değinen ve projenin gelecekteki kazanımlarından bahseden Koç, “Lozan Antlaşması imzalandığında sadece Meclis vardı, Cumhuriyet ilan edilmemişti. 24 Temmuz 1923’te Lozan imzalandı, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Dünyada deniz ticaretinin kesintisiz olması lazım. Çanakkale ve İstanbul boğazları serbest geçiş statüsünde olan yerlerdir. Gemi geçti ülkenin bayrağını çeker ve serbest bir şekilde geçer. 2005’te bakanlık, boğazların ciddi tehlike altında olduğunu göz önünde bulundurarak bir karar aldı. Boğaz trafiğini çift yönden tek yöne düşürdü. Kazaların azalması ve önlenmesi noktasında işe yaradı. Ama trafiği yüzde elli yavaşlatmış oldunuz. Gemi sayısı arttı, trafik arttı. Sonrasında büyük tankerlerin gece geçişine müsaade edilmedi. 200 metrelik gemilere eskort alma zorunluluğu getirildi” şeklinde konuştu.

"Saatlerin hesabı yapılıyor"
İstanbul’un şehir içi trafiğinin artmasıyla deniz taşımacılığına olan yönelimin de arttığını kaydeden Koç, “Deniz taşımacılığında artık iki yaka birleşmiş durumda. Birçok vapur ve feribot hatları kuruldu. Karşıdan karşıya İstanbul halkının kullandığı bir trafik mevcut. Bir de, kuzeyden güneye balıkçılık, turizm spor amaçlı kullanması var. İstanbullu önce ne diyor? ‘Boğaz önce benimdir. Burası Panama Kanalı, Süveyş Kanalı gibi sonradan yapılmış bir şey değil. Karayı nasıl kullanıyorsam bu boğazı da o şekilde kullanıyorum. Bana hiç kimse boğazı kullanmayacaksın diyemez.’ Her ne kadar uluslararası kurallarda serbest geçişe mani olmasa da, hiçbir armatör, mal sahibi gemisini boğazın o hengamesine sokmak istemiyor. Kazasız, belasız bir şekilde bir an önce geçmek istiyor. Aradığı, tercih ettiği Panama ve Süveyş kanalları gibi sadece gemi seferi için kullanılan kanal. Gemi beklediği zaman tüccar zarar yazıyor. Hiçbir tüccar Marmara’dan Karadeniz’e geçerken bu hengameden gemi geçirmek istemez. Çünkü en küçük bir hatada, dümen takıldı, radardan biri çalışmadı wts görüyor. Römork geliyor, limandan adam çağırıyorsun, tekrar sıraya giriyorsun. Aldığın navlun gidiyor. Deniz ticaretinde malı en kısa sürede teslim etmek önemlidir. Teslim edeceksin ve bir sonraki navluna bakacaksın. Hiç kimse yolda izde para harcamak istemez. Burada saatlerin hesabı yapılır” ifadelerini kullandı.

"İşi bilmeyenler ideolojik konuşuyor"
“Marmara’dan Karadeniz’e sadece gemi geçişinin olması gerekiyor” diyen Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vaktin ve zamanın varsa, riski ve tehlikeyi de göze alıyorsan boğazdan geçebilirsin. Düşünsenize, gemi akıntıya kapıldı, karşıdan 100 kişilik gemi geliyor. Çarpışma oldu. Ne olacak? Bunu mu bekliyorlar. Devlet aklı riski görür ve önlem alır. İstanbul Boğazı’nın 23 gün tıkandığını düşünürseniz, bunun faturası 30 milyar dolar olur ve hepimiz bunu alışveriş yaptığımız her yerde artan fiyatlarla öderiz. Ticaretin şeklini şemalini bilmeyenler ideolojik muhabbetler yapıyorlar. Oysa meslek erbapları var. Çağırırsın, konuşursun. Bunu bilmiyorsan konuşmaman lazım. Ben tüccarım. Malı en güvenli şekilde gemiyi karşıya geçirmem lazım. Nasıl yapacağım? Devletin bunu yapması lazım. Dünya ticaretinin önünün açılması, karşıya karşıya kaldığı bu devasa riskten kurtulması lazım. Devlet bu riski sıfırladığı zaman boğazlar tartışma konusu olmaktan çıkar. Devlet aklı böyledir. Türkiye Cumhuriyeti doğru olanı yapıyor.”

“İstanbullunun boğaza ihtiyacı var”
İstanbul Boğazı’ndan her gün ‘ramak kala’ denilen risklerle karşı karşıya gelindiğini belirten Koç, “Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kazada balıkçı teknesine çarptı. 2 balıkçı kardeşimiz vefat etti. Bunun bir yolcu motoruna çarptığını düşünebiliyor musunuz? Büyük geminin manevra kabiliyeti yoktur. Yapılması geçmiş dönemlerde de konu olmuştur. Maddi imkanlar dolayısıyla yapılamamıştır. Bunun yüzde 75’i doğal olarak zaten hazırdır ve Kanal İstanbul’un uzunluğu 45 km’dir. Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı insan eliyle yapılmıştır. Serbest su yolu değildir. Çanakkale ve İstanbul Boğazı serbest su yoludur. Büyük devletsen onun alternatifini yaparsın. 20 milyon İstanbullunun İstanbul Boğazı’na ihtiyacı vardır. İstanbul Boğazı İstanbullularındır” diye konuştu.
Koç, öğrencilere mesleki tecrübelerinden bahsederken, üzerine çalışmaları ve öğrenmeli gereken konular hakkında da bilgiler verdi. Programın sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Koç, yaklaşık 2,5 saatlik sürenin ardından programı sonlandırdı.
Programın sonunda KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu çiçek takdim edere konuşmasından ötürü teşekkür etti.
Vehbi Koç ise programın gerçekleştirilmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dekanlığın belirleyeceği ihtiyaç sahibi 6 öğrenciye Piri Reis Denizcilik Vakfı olarak her ay burs sözü verdi.
Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri ...
Abdullah Avcı mecburi revizyona gidiyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı mecburi revizyona gidiyor
Evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen amca motorlu testereyle tezgahı parçaladı
YEREL HABERLER Evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen ...
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ...
Bakan Varank Trabzon'da Kuyumculuk Tasarım Merkezi'ni hizmete açtı
YEREL HABERLER Bakan Varank Trabzon'da Kuyumculuk Tasarım Merkezi'ni ...
Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Üçüncü: Net bir skorla turu geçtik
YEREL HABERLER Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Üçüncü: Net bir ...
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ...
Trabzonspor U19 Futbol Takımı 2'nci tura yükseldi
YEREL HABERLER Trabzonspor U19 Futbol Takımı 2'nci tura yükseldi
Trabzonspor U19 takımı tur atladı
YEREL HABERLER Trabzonspor U19 takımı tur atladı
Bakan Mustafa Varank: “Pandeminin neden olduğu durgunluğu büyük bir yara almadan aşacağız” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Öngörülerimize göre bu senenin toplamını yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacağız” “Dünyada yaşanan krizi sanki sadece ülkemizde sıkıntı varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar” “Gündemi değiştirmek isteyenlere inat, rotamızı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Mustafa Varank: “Pandeminin neden olduğu ...
Abdullah Avcı destek istedi
YEREL HABERLER Abdullah Avcı destek istedi
Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarına 7 eksikle başladı
Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz
YEREL HABERLER Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak ...
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor
YEREL HABERLER Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ...
Abdulkadir Ömür, "Burada hayallerimi tamamladıktan sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum"
YEREL HABERLER Abdulkadir Ömür, "Burada hayallerimi tamamladıktan ...
Bakan Varank: “21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize kazandırdık” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bilim ve teknoloji alanında her şey hayal etmekle başlıyor”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “21 farklı ülkeden 127 üst düzey ...
Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber
Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması
Trabzon´da gerginliği polis önledi
YEREL HABERLER Trabzon´da gerginliği polis önledi
Dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" deyip çevredekilerden yardım istemiş Trabzon'da yaşanan gerginliğin nedeni ortaya çıktı
YEREL HABERLER Dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" deyip ...
Abdullah Avcı'dan U19 takımına moral ziyareti
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'dan U19 takımına moral ziyareti
Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: “Faz3 aşamasında kullandığımız 4 ilaç mevcut; Bu ilaçları kullandığımız hastaların şikâyetlerinin daha hafif seyrettiğini ve daha erken düzeldiğini gözlemledik” KTÜ Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz Covid-19 hastalığı tedavisinde kullanılan aşı ve ilaçlar ile ilgili son gelişmeleri anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: “Faz3 aşamasında ...
Trabzon şehir merkezinde gerginliğe neden olan biri bayan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon şehir merkezinde gerginliğe neden olan biri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.