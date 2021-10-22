Uzungöl´ün yeni `imar planı´nda 3 kat sınırı



Fatih TURAN/ ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)TRABZON´da, imar kirliliği tartışmalarıyla gündeme gelen, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl´de revize edilen `koruma amaçlı imar planı´nda yöresel mimaride yapılaşma esas alınıyor, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm öneriliyor.

Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2019'da hazırlanan `Uzungöl koruma amaçlı imar planı´ yöre sakinlerinin itirazları üzerine yargıya taşındı. Trabzon İdare Mahkemesi, 80´e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle plan hakkında `yürütmeyi durdurma´ kararı verdi.

YENİ PLAN HAZIRLANDI

Uzungöl Platformu ile yöre halkının görüşleri alınarak yeni revize imar planı hazırlandı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı, 8 başlıktaki 21 sayfalık öneri planında; yöresel mimaride yatay yapılaşma esas alınıyor, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm öneriliyor. Yapılardan arındırılacak göl çevresi `korunması gereken alan´ olarak belirlenen planda, ekolojik yapıya olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla kamu ya da özel sektörce uygulanacak projeler için `Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)' raporları hazırlamaları isteniyor.

YAPILAŞMAYA STANDART

İmar kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla planda yapılaşmalara getirilen sınırlamalara ayrıntılı yer verildi. Konutlarda maksimum taban alanının 150 metrekare olduğu belirtilen planda şu maddeler yer aldı:

"Tanımlı alanlarda; öncelikle az katlı yapılaşmaya gidilmeli, çok katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda ise, uygun inşaat ve zemin iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınmalıdır. Yapıların tabii zemin ile kesiştiği en düşük kot ile saçak üst kotu arasındaki mesafe, her durumda, bodrum kat dahil, 9,50 metreyi geçemez. Çatı araları son kat ile bağlantılı iskan amaçlı kullanılabilir. Birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Binalarda çatı yapılması zorunludur.120 metrekareyi geçmeyen çatılar, üçgen alın dar cepheye gelecek şekilde, iki yana eğimli beşik çatı olacaktır. Çatılarda geleneksel kiremit veya modern malzeme ile çatının kaplanması yapılacaktır. Renk pişmiş toprak renginde olacaktır. Yapılarda, teras kat, çekme kat ya da çatı katı ile çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz."

KAT SINIRLAMASI

Kat sınırlaması da getirilen planda, "Meskun konut alanlarında yapılaşma koşulları; minimum ifraz 200 metrekare, (2 kat), minimum parsel cephesi 12, maksimum taban alanı 150 metrekaredir. Bodrum kat dahil yapının, tabii zemin ile kesiştiği en düşük kot ile saçak üst kotu arasındaki mesafe, 9,50 metreyi geçemez. Otel yapılması halinde; yapılaşma koşulları minimum parsel büyüklüğü 1500 metrekare ve 3 kat. Pansiyon yapılması halinde; yapılaşma koşulları minimum parsel büyüklüğü 750 metrekarede 2 kat. Müstakil veya toplu olarak hizmet verecek, en az 3 odalı kırsal turizm tesisi-pansiyona dönüştürülebilir" denildi.

'PLAN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA HİTAP EDECEK'

Uzungöl´de turizm işletmecisi Murat Akyüz, bakanlığa sunulan planının geçmesi temennisinde bulunarak, "Uzungöl´de bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye başkanı bir araya gelerek bir çalışma yaptılar. İmar planı yeniden revize edilip günümüzün şartlarına hitap edecek. En azından Uzungöl´de yerleşik bir halkın olduğu bilinerek ona göre hareket edilip imar planının uygulanması gerekiyor. Temennimiz bakanlığa sunulan bu imar planının geçmesi. Uzungöl´ün yerli halkıyız. 'Uzungöl değerini kaybetsin, yıkımlarla anılsın' istemiyoruz. 'Uzungöl buraya getirdiği katma değerlerle anılsın' istiyoruz. Uzungöl´ün marka değeri, dünya çapında elde ettiği prestijle ön plana çıksın istiyoruz" dedi.

'İMAR PLANI İSTİYORUZ'

Otel işletmecisi Mehmet İnan da "20 seneden beri hatta daha öncesinden beri imar planı burada bekleniyor. Biz imar planı istiyoruz. Umarım en kısa sürede imar planı Uzungöl´e gelir ve bu imar planı kargaşasından kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

Uzungöl Mahallesi muhtarı Mehmet Öztürk de bakanlığa sunulan planın yürürlüğe girmesi, kimsenin mağduriyet yaşamadan Uzungöl'de imar sorununun da gündemlerinden tamamen çıkmasını istediklerini söyledi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yaylaorman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-10-22 11:24:38



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