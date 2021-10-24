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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24 yaşındaki fabrika sahibi Yasin Sönmez: "Gençlerimizin en büyük problemi iş beğenmeme"

İHA

24 yaşındaki fabrika sahibi Yasin Sönmez: "Gençlerimizin en büyük problemi iş beğenmeme"

Karadeniz'in dik yamaçlarındaki çay fabrikasının 24 yaşındaki sahibi Yasin Sönmez, gençlerin en büyük probleminin iş beğenmeme olduğunu söyledi.
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı sahilden 22 kilometre uzaklıktaki Balaban Mahallesi'nde 3 yıl önce kurulan Estea Çay Fabrikası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Sönmez, gençlerin iş beğenmemesinden yakındı. Asıl mesleği mimarlık olan Sönmez, aile işletmesi olduğu için fabrika yönetiminin başına geçti. Asıl şirketleri İstanbul'da olan Sönmez ailesi, memleketlerinde özellikle gençlerin istihdamına katkı sağlamak için 3 yıl önce 60 milyon TL'lik maliyetle çay fabrikası kurdu. Yılda yaklaşık 7 bin ton yaş çay işleyen fabrikada 40 kişi istihdam ediliyor.

"Amacımız köyümüzden kente göçü önlemek"
Gençlere iş imkanı sağlamak istediklerini belirten Yasin Sönmez, "Fabrikamız 3 yıl önce hizmete girdi. Fabrikayı kurmadaki amacımız tamamen köydeki gençlere iş imkanı sağlamak. 40 kişi istihdam ediyoruz. Yaz aylarında çay işleme, kış aylarında ise paketleme işi yapılıyor. Burada katkısız doğal çay üretimi yapıyoruz. Günde ortalama 150 ton, yılda 67 bin ton çay işleme kapasitesine sahibiz. İstanbul merkezli bir firmayız. Amacımız memleketimize bir fabrika kurup, buradaki insanlara iş istihdamı sağlayarak büyük şehirlere göçü engellemekti. Fabrikamızda ağırlıklı olarak gençler çalışıyor" dedi.

"Çayımız tamamen katkısız, doğal ve tozsuz"
Doğal ve kaliteli çay ürettiklerini dile getiren Sönmez, "Fabrikamız, sahilden 22 kilometre uzaklıkta ve 650 metre rakımda bulunuyor. Kışın üzerine yaklaşık 1,5 metre kar yağan bir bölgenin çayını işliyoruz. Çok yukarıda bulunduğumuz için lojistikte biraz sorunlarımız oluyor. Bu durum maliyetlerimizi biraz artırıyor. Karadeniz'deki çay fabrikaları genelde sahile yakın oluyor. Bizim fabrikamız ise yüksekte bulunuyor. Fakat bu bizim artımız. Çünkü yükseklere çıkıldıkça çayın kalitesi artıyor. Çayın üzerine fazla kar yağması da çayın kalitesini artırıyor. Sahil kesimlerinden çay almıyoruz. Çünkü sahil kesimlerinde çayın üzerine fazla kar yağmıyor. İyot oranları yüksek oluyor. Bir de son dönemde çay müstahsillerinden benzinli motorla çay toplayanlar oluyor. Son yıllarda bu durum yaygınlaşmış durumda. Benzin dumanı çayın kalitesini etkilediği için benzinli motorla toplanan çayları almıyoruz. Bizim çayımız tamamen katkısız, doğal ve tozsuz" diye konuştu.

"Beyaz çay üretimine geçeceğiz"
Çay sektörüne yeni ürünler kazandırmak istediklerini vurgulayan Sönmez, "Asıl mesleğim mimarlık. Şu an yüksek lisansımı yapıyorum. Aile işletmemiz olduğu için 2,5 yıldır çay fabrikamızın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Görev icabı bu işi ben devraldım. Çay işleme kapasitemizi 65 tondan 150 tona çıkarmıştık. Şimdi sallama çay, bitki çayları ve beyaz çay üretimine geçeceğiz. Diğer fabrikaların üretmediği çayları üreterek çay sektörüne yenilikler kazandırmak istiyorum. Gençliğin verdiği dinamizmle bu işe daha da güzel şeyler katacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Aile ortamında çalışıyoruz"
Çalışacak kişi noktasında bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Sönmez, "Gençlerimizin en büyük problemi iş beğenmeme. Fabrikamızda genellikle genç arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. Evlerinin hemen önündeki bir işin onlara ne kadar değerli olduğunu aktarmaya çalışıyorum. Amacımız köyümüzde iş istihdamı sağlamak. Kırsaldan büyük şehirlere göçü engelleme noktasında bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Fabrikamız son teknoloji el değmeden çay üretilen bir tesis. Biz burada bir aile ortamında çalışıyoruz. Çalışanlarımıza 3 bin 500 ile 5 bin TL maaş veriyoruz. İş bölümlerine göre maaşları değişiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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