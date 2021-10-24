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Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Özer: “İngiltere’deki tedarik zinciri olayı bütün dünyaya örnek olmalı”

İHA

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Özer: “İngiltere’deki tedarik zinciri olayı bütün dünyaya örnek olmalı”

İngiltere’de yaşanan tedarik sorununu değerlendiren Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, “İngiltere’deki tedarik zinciri olayının bütün dünyaya örnek olması lazım" dedi.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, “İngiltere’deki tedarik zinciri olayının bütün dünyaya örnek olması lazım. İngiltere, AB'ye girdikten sonra ucuz iş istihdamı sağlamak adına Polonya, Romanya, Bulgaristan ülke işçilerini çalıştırdığından dolayı Avrupa Birliği zamanında bu süreci yönetiyordu. AB’den çıktıktan sonra söz konusu ülkelerin vatandaşları ülkelerine döndüğü için fabrikalardaki ürünler nihai kullanıcıya ulaşmadığından dolayı sıkıntı yaşamaya başladı. İnsanlar marketlere gittiğinde ürünlere ulaşamadı, akaryakıt istasyonlarına gittiğinde mazot, benzine ulaşamadı. Dolayısıyla var olan ürünlere ulaşamadı. İnternetten alışveriş yapabilirsiniz ancak internetten fiziki olarak o ürüne ulaşamazsınız. Ulaşabilmeniz için mutlaka bir nakliye sektörünün olması gerekiyor. Nakliye sektörünün önemini İngiltere’deki gibi yaşayarak öğrenmemek adına tüm ülkelerin sektörlerine sahip çıkmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
İngiltere’deki olayın örnek alınması gerektiğini kaydeden Özer, “İngiltere’deki olayı örnek almamız gerekiyor. İngiltere’de şoför sıkıntısı var. Şoför sıkıntısının sebebi ucuza kaçmaları. Yabancıları çalıştırmaları kendi şoförlerine, kendi nakliyecilerine sahip çıkmamaları. Bu çok güzel bir örnek. Bunu ülkemiz yaşamadan ya da diğer ülkelerin de bunu yaşamadan örnek almaları. Nakliye sektörü güçlü olmayan hiçbir ülke ne ihracat hedeflerine varabilir ne de ülke içindeki dolaşımı sağlayarak ürünlerin üretilen fabrikadan nihai kullanıcıya ulaşımını sağlayabilir” dedi.

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