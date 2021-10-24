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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat'ta Uluslararası Offroad çoşkusu

İHA

Akçaabat'ta Uluslararası Offroad çoşkusu

Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak yarışları Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapıldı.
Trabzon Offroad Kulübünün organize ettiği; Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOSFED, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi’nin desteklediği Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak yarışları Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi sahil kısmında yapıldı.
Yarışlara, Gürcistan, İran Azerbaycan olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 32 araç, toplam 64 sporcu katıldı.
Düzenlenen yarışlara Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, AK Parti İlçe Başkanı A.Hüseyin Altıntepe, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Offroad yarışları ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Akçaabat’ımız turizmin her alanında cazibe merkezi olarak bölgemizde hatta Ülkemizde adından sıkça söz ettirmektedir. Doğa turizminden tarih turizmine, Kültür Sanat turizminden spor turizmine kadar birçok alanda faaliyetlere ev sahipliği yapan Akçaabat’ımız bugün de Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor ve hem yurt dışından hem de ülkemizden gelen misafir sporcuları ağırlıyor. Böylesine büyük, uluslararası bir organizasyonun bizim ev sahipliğimizde Akçaabat’ımızda yapılıyor olmasının mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Sahadaki heyecan ve coşku, katılan seyirci ve misafirlerin yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm; yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Organizasyonu düzenleyen Trabzon Offroad Kulübümüze, yarışlara Akçaabat Belediyemizin yanında destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna, Trabzon Büyükşehir Belediyemize şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. İran, Gürcistan, Azerbaycan, Artvin, Rize, Kars, Trabzon, Ordu, Giresun gibi bütün illerimizden gelen sporculara şehrimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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