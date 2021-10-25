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Trabzonspor, Avcı ile ilklere imza atıyor Karadeniz ekibi, 10. haftalar itibarıyla son 25 yılın en çok puanını topladı

İHA

Trabzonspor, Avcı ile ilklere imza atıyor Karadeniz ekibi, 10. haftalar itibarıyla son 25 yılın en çok puanını topladı

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atmaya devam ediyor. Bordomavililer 10. haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanını topladı.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 10 mağlup eden Trabzonspor, namağlup olarak liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi puanını 24'e yükselterek 10. haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanına ulaştı.

25 sezon sonra bir ilk
Karadeniz temsilcisi 199596 sezonunda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Söz konusu sezonda 26 puanla namağlup lider olan bordomavililer 25 sezon sonra aynı başarıyı tekrarladı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ve namağlup olarak 24 puan toplayan Trabzonspor, yenilmez lider olarak yoluna devam ederek, şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydetti.

Deplasman rekoru elinde
Trabzonspor, deplasmanda 23 maçtır yenilmiyor. Bordomavililer, 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı 22 maçtan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı.

Yeni rekor peşinde
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, bundan sonraki süreçte 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de 22 maçtır yenilmeyen bordomavililer, bu hedefe ulaşması halinde ise kulüp tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Son 10 sezonun en golcü takımı
Trabzonspor, 10. haftalar itibarıyla da son 10 sezonun en golcü takımı oldu. Karadeniz ekibi 20102011 sezonunda oynadığı 10 maçta 25 gol atıp, kalesinde ise 8 gol görmüştü. Bu sezon ise 20 gol atıp kalesinde 9 gol gören bordomavililer, söz konusu dönemden sonra en golcü sezonunu yaşadı.

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