Doç. Dr. Küçüktülü: "Halkımızın özellikle kanseri önlemek için nasıl besleneceği konusunda kafası oldukça karışık”

Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, halkın özellikle kanseri önlemek için nasıl besleneceği konusunda kafasının oldukça karışık olduğunu belirterek bunun en önemli konulardan birisinin glüten olduğunu söyledi.

Küçüktülü, az glüten alarak rahatça tahıllardan tüketme imkanı olduğunu ve ülkemizde gizli kalmış besinler bulunduğuna değinerek “Ülkemizin toprakları bereket dolu, atalık buğdaylarımızda her gün yeni bir değer keşfediyoruz. Bunlardan biri de genetiği ile oynanmamış yani hibritlenmemiş Karakılçık buğdayı” dedi.

Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, halkın beslenme konusunda kafasının karışık olduğuna dikkat çekti. Küçüktülü “Halkımızın özellikle kanseri önlemek için nasıl besleneceği konusunda kafası oldukça karışık. Kafalarını karıştıran en önemli konulardan birisi de glüten. Bizler sağlık profesyonelleri olarak glüten konusunda çok soru alınca bazı araştırmaları yaptık ve bunu topluma, onları sıkmadan, dikkatlerini çekmek adına dizi oyuncusu Tuğçe Ersoy, Serdar Ortaç ve de bu sene daha da dikkat çekmek için, 'doğada olanı doğadan olanla alalım' sloganıyla, ülkemizin TÜBİTAK çalışması sonucu ilk Covid Dedektör Köpeği olan 'Zippo' ile renkli bir şekilde sunmak istedik” diye konuştu.



"Şekerli ve işlenmiş gıdalarla alınan fazla kalori ve hareketsiz yaşam tarzı vücut yağ miktarında artışa sebep olur"

Şekerli ve işlenmiş gıdaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Küçüktülü, “Şekerli ve işlenmiş gıdalarla alınan fazla kalori ve hareketsiz yaşam tarzı vücut yağ miktarında artışa sebep olur. Ortaya çıkan serbest yağ asitleri insülin salınımını ve insülin direncini arttırır. İnsülin de tümör büyümesine etki edebilecek büyüme hormonlarının devamlı salınımına yol açar. Ayrıca artan yağ dokusunda östrojen üretimi de arttırır. Artan östrojende meme kanseri nedenlerinden biri olduğu gibi tedavi olan hastalarımızda da kanserin yenilenme oranını arttırır. Bu nedenle kilo kontrolü özellikle meme kanseri riskini azaltmada oldukça önemli bir faktördür. Dengeli beslenmenin de önemi düşünüldüğünde almamız gereken karbonhidratı besin değeri yüksek olan tam tahıl gibi gıdalardan karşılamalıyız. Tam tahıl gibi kompleks karbonhidratlar ani insülin salınımının da önüne geçtiği için insülinin zararlı etkilerinden de bizleri korur” şeklinde konuştu.

Küçüktülü, tahıl denilince Gluten, Gluten denilince kanserin akla gelmesinin doğru olmadığını ifade ederek, “Tahıllar belirli oranlarda glüten içermektedir. Gluten’in otoimmün hastalıkları tetiklediği ya da arttırdığına dair yayınlar bulunmaktadır. Ama bu durum glüten hassasiyeti olan insanlar için geçerlidir. Gluten’in kanser yaptığına dair elimizde veri bulunmamaktadır. Tam tersi glütensiz diyetlere yönelmek için tahıllardan uzaklaşılınca kolorektal kanserlerde artış olduğu gibi kalsiyum, magnezyum ve çinko alımı azaldığı için kemik erimesi oranları artmaktadır. Diabet oranının da arttığı düşünüldüğünde meme kanserinde istemediğimiz metabolik olaylarla karşılaşacağımız aşikardır. Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde glütenden kaçalım derken kompleks karbohidratların pek çok faydasından yararlanamayacağımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.



"Gluten kanser yapmasa da zararlı bileşenler barındırıyor"

“Gluten kanser yapmasa da zararlı bileşenler barındırıyor” diyen Küçüktülü, az glüten alarak rahatça tahıllardan tüketme imkanı olduğunu ve ülkemizde gizli kalmış besinler bulunduğunu dile getirerek atalık buğdaylara işaret etti.

Küçüktülü, “Ülkemizin topraklarında yetişen atalık buğdaylarımızda her gün yeni bir değer keşfediyoruz. Bunlardan biri de genetiği ile oynanmamış yani hibritlenmemiş Karakılçık buğdayı, ülkemizde en çok Hatay’da Amik ovasında yetişen bu buğday İzmir’de ve çok yeni Antalya’da da yetiştiriliyor. Karakılçık Buğdayı ile yapılan çalışmalar göstermiş ki, özellikle bulgura dönüştürülürken içinde bulunan glütenin zararlı bileşenlerinin yüzde 90’ını kaybediyor. Yani, bulgura dönüşürken glüten azalma oranı en yüksek atalık buğdayımız aynı zamanda tükettiğimizde, glütene çok az maruz kalarak tahıllardan sağlayacağımız Folik asit, C vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir gibi vücuda oldukça faydalı mineral ve vitaminleri kolayca alabileceğimiz atalık buğdayımız!” dedi.

