Abdullah Avcı´dan `Rize ve Trabzon kardeşliği´ vurgusu

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Dergisi´ne konuştu. Birlikte çalıştığı teknik adamlar Metin Bak ve Turgut Kural ile 35 yıllık dostluğunun öyküsünü anlatan Avcı, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaparak "Rize´den başlayıp Trabzon´a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?" dedi.

Süper Lig´de zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aynı çatı altında birlikte görev yaptığı teknik direktörler Metin Bak ve Turgut Kural, 35 yıl önce başlayan dostluklarının öyküsünü TSYD Trabzon Dergisi´ne anlattı. 1986-87 sezonunda Abdullah Avcı´nın santrfor olarak görev aldığı Rizespor´un kadrosunda birlikte başarılar elde eden deneyimli teknik adamlar, şimdi ise Trabzon´da, Trabzonspor´un başarısı için güç birliği yapıyor. Başarılı spor adamları, hiç kopmadan bugüne uzanan 35 yıllık dostluklarını anlatırken, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaptı. Perşembe günü yayımlanacak dergide 3 teknik adam, Karadeniz ekipleri için "El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil" dediler.

AVCI: BU İKİ ŞEHİR AYRI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?

Rizespor´a transfer olduğunu dönemi hatırlatan Avcı dergide "1986 yazıydı Rizespor´a transfer oldum. Gelmeden evvel Metin ve Turgut´un isimlerini biliyordum ama tanımıyordum, bana çevremden, "Merak etme biri sağ açık, biri sol açık leblebi gibi orta yapıyorlar" dediler. Bazen orta oldu, bazen olmadı ama en önemlisi şu oldu: 35 senedir arkadaşlığımız dostluğumuz hiç kopmadan devam etti. Bugün buradayız aynı çatı altında, Trabzonspor çatısı altında. Burada kuruma ve Trabzonspor´a hizmet etmek aynı amaç uğrunda. 35 sene önce başlayan dostluğun burada da böyle devam etmesi, samimiyetin ilk günkü devam etmesi çok güzel. Tabi ki bazen mesafeler olur, bazen altı ay görüşmezsin, telefonla görüşmezsin ama sanki böyle altı aydır her gün görüşüyormuş gibi davranırsın. Bizimkisi de öyle bir durum şu anda. Rize´den başlayıp Trabzon´a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Belki araya küçük küskünlükler girmiştir ki bu zaten çok doğal, ama sonrasında ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?" dedi.

BAK: RİZE VE TRABZON EL ELE VERİNCE ŞAMPİYONLUKLAR GELDİ

Rizespor eski futbolcusu, TÜFAD Trabzon Şube Başkanı, Trabzonspor Altyapı Koordinatör Yardımcısı Metin Bak da, "Ben Trabzonspor´dayken çok teklif vardı, ama Rizespor´a söz vermiştim. Transfer döneminde daha yüksek rakamlar verdiler ama tereddütsüz Rize´ye gittim. O tarihten beri Rize´den hiç kopmadım. Oraya gidince hiç yabancılık çekmedim. Sanki aynı ildeymiş gibiydim çünkü kültürü, doğası, her şeyi aynı. İnsanı da! Birden sinirlenir ama vefalı, neşeli, yardımseverdir. Birbirinden gelin alıp vermiş, tek yürek olmuştur bu şehirler, komşudan öte bana göre tek yürektir. Rizespor´un şampiyon olup 1. Lige (şimdiki Süper Lig) yükseldiğinde Trabzonlu olarak ben, Turgut Kural ve Erol Tombul takımdaydık. Bizi evlatları gibi görür severlerdi, halen aynı dostluklar sürüyor. Şampiyonluk sürecinde Trabzon´dan taraftarlar gelirdi maçlara. Trabzonspor´un şampiyon olduğu dönemde de Rize´den otobüsler, minibüsler kalkardı. El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Başarı için yine öyle olmalı. Abdullah Avcı ve Turgut Kural´la birlikte 1986-87 sezonunda birlikte oynadık. Kamplarda, antrenman dışında hep beraberdik. Turgut Kural´la uzun yıllar her şeyi paylaştık. Abdullah Avcı hep paylaşımcı katılımcı, değerli bir kişilikti. 35 yıl geçti, o süre içinde birbirimizden hiç kopmadık. Her durumda birbirimize destek olduk. Turgut çok yetenekli, çalışkan bir oyuncuydu. Abdullah Avcı ise iyi bir golcüydü, bitiriciydi. Oyun zekâsı çok yüksek, iyi pozisyon alırdı. Kafa hâkimiyeti de çok yüksekti" diye konuştu.

KURAL: RİZELİNİN BURNU KANASA TRABZONLU ÜZÜLÜR

Rizespor eski futbolcusu, Trabzonspor Futbol Departman Sorumlusu Turgut Kural ise, "Rizespor´la yollarımız 1984/85 sezonunda kesişti ve 6 yıl süren, her yönüyle özel yıllar yaşadım. İlk 4 yıl, Rizeli ve Trabzonlu sporcuların oluşturduğu kadrolarla lige çıktık, ciddi ve güçlü bir takım kurduk. Abdullah Avcı santrfor, ben sağ açık, Metin Bak ise sol açık olarak oynarken, ligin en etkili forvet hatlarından biriydik. O dönemlerde birlikte oynayan, yaş ortalaması 21 olan Rizeli ve Trabzonlu gençlerin sergiledikleri birliktelik, kurdukları bağ ve başarıları ile iki şehrin kardeşliği iyice perçinlenmişti. Yine çok büyük çoğunluk aynı düşünüyor, farklı algıları da düzeltebiliriz. Yine aynı birlikteliği sağlayabiliriz. Yapılacak olan şey, o yılları yeniden modellemek olabilir. Takımlar arasındaki oyuncu geçişleri çoğaltabiliriz, birlikte yapılacak organizasyonları artırabiliriz. Birlikte hareket ettikçe sorunları çok rahatlıkla yok edebiliriz. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil. Aile içinde bile kavga olur, sonra biter. Rize ve Trabzon da bana göre bir aile gibidir. Bir Rizelinin burnu kanasa Trabzonlu üzülür, bir Trabzonlu zorda kalsa ona ilk eli Rizeli atar. Sadece sporda ayrı düşünenler var. Öyle ki, belki maçta birbirine kızar ama stat çıkışında yine kardeşçe yol alırlar. O nedenle bu iki şehri asla ayrı düşünemiyorum" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-10-25 12:09:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.