Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin bagajındaki ay çekirdeği bulunan çuvallarının içerisinden 9 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu’nda M.K. isimli şahıs yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobille arama yapan polis ekipleri, sürücü M.K.’ye bagajda yer alan 3 çuvalda ne olduğunu sorunca “ay çekirdeği” cevabını aldı.

Ay çekirdekleri ile dolu olan çuvalları boşaltan polis ekipleri tarafından çekirdeklerin arasına gazete kağıdı ve poşetlerle gizlenen 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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