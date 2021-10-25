Ay çekirdeği çuvallarından 9 ruhsatsız tabanca çıktı

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Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, şüphe üzerine arama yapılan otomobilin bagajında, ay çekirdeği çuvallarına gizlenen 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü M.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphe üzerine durdurdukları M.K. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Aracın bagajında yüklü ay çekirdeği dolu çuvalların içinde 9 ruhsatsız tabanca bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, emniyet tarafından arama anlarına ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-10-25 16:13:28



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