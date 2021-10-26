Trabzon’da Fetih coşkusu Trabzon’un Fatih sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 560. Yıldönümü coşkuyla kutlandı

Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 560. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Atapark’ta bulunan Zağnos Burçları önünde yapılan fetih programına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cem Karaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 560. fetih yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Bilinen 4 bin yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ortak birikimine eşsiz katkılar sağlamış, Cihan Fatihi Sultan Mehmed Hanın gözünde ve gönlünde 'Müntakış' olmuş bu kadim şehir 560 yıl önce fethedildi. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fetih seferi zorlu bir seferdir. Bilhassa o zamanki adıyla Bulgar dağı (Zigana Dağı) aşılırken büyük meşakkat çekilmiştir. İşte bu zorluk karşısında, orada hazır bulunan Akkoyunlu hükümdarı uzun Hasan’ın annesi Sara Hatun Fatihe şu soruyu sorar: ’Hey oğul! bu Trabzon’a bunca zahmet nedendir?' Cihan padişahının Sara hatuna cevabı Osmanlı’nın temel felsefesini yansıtmaktadır: ‘Hey ana! bu zahmet din yolundadır. Çünkü bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur ve hem yarın hakkın huzuruna varınca utanırız, hecil oluruz’ İşte bizler böyle bir vizyonla fethedilmiş bir şehrin sakinleriyiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Trabzon, medeniyetimizin en önemli merkezlerinden birisidir. Burada sultanlar ile şehzadeler, burada Ayasofya ile Gülbahar Hatun Camisi, burada Sümela ile kızlar manastırı, burada Kemeraltı Çarşısı ile Bedesten kol koladır. Üzerine bastığımız bu topraklarda bütün canlılığıyla yaşayan bir medeniyet vardır. Dolayısıyla bu mirasa sahip çıkmak son derece önemlidir. Bu herkese düşen mukaddes ve vazgeçilmez bir sorumluluktur. Cihan padişahlarının yanaklarına sinmiş mahcup bir gül letafetinde olan bu müstesna şehir, kendisini güzelleştiren Yavuzlarla, Kanunilerle, Fatihlerle, Mustafa Kemal Atatürk’lerle birlikte yaşamaya devam edecektir. İnanıyorum ki medeniyet beşiği bu şehrin kadimliğini ve letafetini ruhunda hisseden Fatihin ahfadı, bu mirasa sahip çıkacak ve ceddine layık olacaktır.560. yıl dönümünün tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fetih etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken Büyükşehir Belediye Kanuni Mehteran Takımı sunduğu gösteriyle program sona erdi.

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