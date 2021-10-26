Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını eksik sürdürdü. Bordomavili takımda sakat oyunculara yenileri eklendi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Peres, Bakasetas, Trondsen, Djaniny, Denswill, Taha Tepe katılmadı. Abdulkadir Parmak, Koita ve Nwakaeme takımdan ayrı koşu yaptı. Parmak ve Koita'nın yarın takıma katılması bekleniyor.
Avcı: "Herkesin enerjisi yüksek bir şekilde devam ederiz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla yaptığı kısa konuşmanın ardından basın mensuplarının yanına gelerek, "Umarım herkesin enerjisi bu şekilde yüksek bir şekilde devam ederiz. Hoş geldiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Sabra ve zamana ihtiyacımız var. O sabrı ve zamanı bekliyoruz" ifadelerini kullandı
Bordomavililer antrenmanda koşunun ardından çift kale maç yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.