Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı!

Şampiyonluk hedefleyen Süper Lig lideri Trabzonspor, geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek isteyen Çaykur Rizespor karşısında kazaya uğramak istemiyor.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında komşusu Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan bordomavililerde, sakat oyunculara yenilerin eklenmesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın keyfini kaçırdı. Peres, Nwakaeme, Trondsen, Bakasetas tedavileri devam ederken, bu oyunculara Denswill ve Djaniny eklendi. Uzun bir aranın ardından Abdulkadir Parmak ve Koita'nın ise takıma katılacak olmaları zorlu süreçte sevindirici gelişme oldu. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Bakasetas'ın ise güncel durumuna bakılarak takıma katılması bekleniyor.

Sakat oyuncuların çokluğu Abdullah Avcı'yı düşündürse de tedavileri devam eden oyuncularından gelecek olan sevindirici haberleri bekliyor. Maç analizleri öncesi ve sonrasında oyuncularıyla yaptığı değerlendirmelerde takımına çok güvendiğini ve çok güzel duygular yaşadıklarını yineleyen deneyimli teknik adam, bu süreçte her oyuncunun hazır olmasını ve takıma daha çok katkı vermesini istedi.

Avcı, öğrencilerine her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle oynamaları ve oyun planından kopmamaları gerektiğini anlatarak, rakibin içinde bulunduğu durumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.