Kendini polis olarak tanıttı, altın ve paraları alarak kaçmaya çalışırken bekçilere yakalandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kendini polis olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılığı yapmaya çalışan şahıs yaşlı adamın altın ve paralarını alarak kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde kendini polis olarak tanıtan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Hasan Ç. (18), isimli şahıs telefonda yaşlı bir vatandaşı aradı. Yaşlı adama, “Altınlarınızın güvence altında olması için bize teslim etmeniz gerekiyor” şeklinde söylemlerde bulunan Hasan Ç. bir süre sonra yaşlı adam ile buluştu.

Sahte polis, yaşlı adamdan 3 bilezik, 1 gerdanlık ve bin 800 TL alarak kaçmaya çalıştı. O esnada sahte polise seslenen yaşlı adamı fark eden çarşı ve mahalle bekçileri durumdan şüphelendi. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan bekçiler kısa süre sonra şahsı kıskıvrak yakaladı. Üzerinden yaşlı vatandaştan çaldığı altın ve para ile yakalanan şahıs polis ekiplerine teslim edildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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