Ortahisar Belediye Başkanı Genç’ten Diyarbakır annelerine destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Trabzon Ortahisar belediye Başkanı Av Ahmet Metin Genç’ten destek geldi. Başkan Genç, Diyarbakır ziyaretinde Evlat nöbetinde olan anneleri ziyaret ederek haklı dirençlerinden ötürü yanlarında olduklarını belirtti.

Başkan Genç burada yaptığı açıklamada ”Ülkemiz uzun yıllardır terör belası ile uğraştı. On binlerce insanımızın kanını döken bu örgüt, inşallah annelerimizin güçlü direnci, imanı ve inancı sayesinde yok olacak. Artık ne Diyarbakır'dan ne de başka yerlerden PKK'ya eleman devşiremiyorlar, çocukları kaçıramıyorlar. Bölgemiz de huzura tamamen kavuşmuş durumda. Annelerimizin ellerini öpüyoruz. Her zaman onların arkasındayız. İnşallah en yakın zamanda ülkemiz terör ve terör destekçilerinden kurtulacaktır. Burada dünya tarihinin en büyük örneklerinden birini yaşıyoruz. Terör örgütüne karşı evlatlarını nereden isteyeceğini bilen annelerle karşı karşıyayız. Bu direniş bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü çocuklarının adresi belli, istenilen yer belli ve anneler de bu yerden çocuklarını istiyor" diye konuştu.

Başkan Genç Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde bu sorunun üstesinden geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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