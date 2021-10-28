Karadeniz derbisinde 41. randevu Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bordomavililer yenilgisiz sürdürdüğü liderlik koltuğunda kazaya uğramak istemezken, Rizespor ise sıkıntılı günler geçirdiği Süper Lig'de moral bulmak istiyor.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordomavililerin galibiyetlerde 265 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.



Trabzon'da, Trabzonspor'un üstünlüğü

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında açık ara üstünlük kurdu. Bordomavililer, evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 20062007 sezonunda 10'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.



Avcı ve Hamzaoğlu 9. kez rakip

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam farklı takımların başında 8. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Avcı 4 kez galip gelirken, Hamzaoğlu ise 1 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sona erdi.

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