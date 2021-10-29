Balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün gece saatlerinde balıkçı barınaklarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesinde bulunan balıkçı barınaklarında dün gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil itfaiye ekibine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. 3 balıkçı barınağında çıkan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında balıkçı barınağında maddi hasar meydana gelirken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.