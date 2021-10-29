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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimoğlu Trabzon FK Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası yapıldı

İHA

Hekimoğlu Trabzon FK Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası yapıldı

Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası U12 Futbol Turnuvası bugün Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Tesisleri’nde yapıldı.
Trabzonspor, Hekimoğlu Trabzon FK, Sebat Gençlikspor, Araklı 1961 Spor, Çağlayanspor, Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol, Trabzon Telekomspor ve Yomraspor olmak üzere turnuvaya 8 U12 Futbol takımı katıldı.
Zevkli ve çekişmeli geçen maçlar sonrası finalde Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol’u mağlup eden Trabzonspor turnuvanın şampiyonu olurken, ikinci ise Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı oldu. 3’üncülük maçında ise Hekimoğlu Trabzon FK ile Sebat Gençlik spor karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Sebat Gençlik Spor turnuvayı 3’üncü bitirdi.
Turnuva sonrası şampiyon olan Trabzonspor U12 takımına kupasını Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, ikinci olan Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol’a kupasını Teknik Direktör Bahaddin Güneş, 3’üncü olan Sebat Gençlik Spor’a da kupasını Altyapı ve Futbol Akademisi Gelişim Koordinatörü Ahmet Özen takdim etti.
Öte yandan turnuva maçlarını yöneten hakemler Abdulkadir Mumcu ve Eser Batur’a ödülünü Trabzon Doğanspor yönetim kurulu üyesi Sıtkı Akfırat, turnuvanın en değerli oyuncusu Trabzonspor futbolcusu Öztürk Nohut’a ödülünü Altyapı ve Futbol Akademisi İdari Sorumlusu Yavuz Şanver, turnuvanın en iyi kalecisi Trabzonspor kalecisi Davut Kağan Akpınar’a ödülünü Trabzonspor kaleci departman sorumlusu Bilal Çetinkaya ve turnuvanın en centilmen oyuncusu Hekimoğlu Trabzon FK futbolcusu Berat Buğra Keleş’e ödülünü Hekimoğlu Trabzon FK A Takım kaptanı Yasin Palaz takdim etti.

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