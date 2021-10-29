Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar



Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig'in 11´inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 1-0'lık üstünlükle döndükleri Göztepe maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11´de 2 değişikliğe gitti. Avcı, savunmanın solunda Denswil yerine Trondsen´e, Yusuf Sarı´nın yerine Siopis´e ilk 11´de görev verdi.BAKASETAS VE NWAKAEME YEDEK

Trabzonspor´da sakatlığı nedeniyle Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen ve hafta içerisinde kısmi olarak çalışmalara katılan Bakasetas ve Nwakaeme; maçın 21 kişilik kadrosunda yedekler arasında yer aldı. Bordo-mavililerde Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Müsabaka öncesi dostluk mesajları veren Trabzonspor ile Çaykur Rizesporlu yöneticiler de karşılaşma öncesi stadyumda dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da katıldı.TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Daha önce birleşme kararı alan taraftar grupları maçı Doğu tribününde birlikte izledi. Tribünlerdeki taraftarlara ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.74´ÜNCÜ RANDEVU

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler, düdük çaldı. Ligin 11'inci haftasında Trabzonspor, galibiyetle zirvedeki yerini korumak isterken, Çaykur Rizespor da alınacak puan ya da puanlarla ligin alt sıralarından yukarılara doğru çıkıp, moral bulmak istiyor.41'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, oynanacak maçla ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26'ya 5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi. Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-10-29 20:01:16



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