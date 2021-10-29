Süper Lig: Trabzonspor: 1- Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada Pohjanpalo ceza sahası içinde vuruşunda Edgar le'nin eline çarpan top sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Dokovic meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu. 01
35. dakikada Cemali Sertel sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Trabzonspor sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Gökhan topu yumrukladı. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağa gelişine vurunca Bolasie'nin eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktası gösterdi.
43. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'un solundan ağlarla buluşturdu. 11
45+3. dakikada Trabzonspor sol taraftan korner atışı kullandı. Kale sahasına yakın yerden Cornelius'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Dorukhan Toköz xx, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Trondsen x, Berat Özdemir x, Hamsik x, Siopis x, Abdulkadir Ömür x, Gervinho ? (Conlius dk. 14 x), Djaniny x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Nwakaeme, İsmail Köybaşı, Denswill, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor: Gökhan x,Fabricio Baiano x, Selim xx, Holmen xx, Cemali xx, Erik Sabo x, Djokovic x, Bolasie Yala x, Boldrin xx, Aminu Umar xx, Pohjanpalo xx
Yedekler: Tarık, Yasin, Remy, Tyler Boyd, Bryan Dabo, Deniz, Lelani Phiri, Emir Han Topçu, Alberk Koç, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Dokovic (dk. 22 pen.) (Çaykur Rizespor), Djaniny (dk. 43 pen.) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Edgar le, Berat Özdemir (Trabzonspor), Boldrin (Çaykur Rizespor)
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