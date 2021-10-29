Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

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Fatih TURAN / TRABZON,(DHA)-STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen (Dk 76 Denswill) , Berat Özdemir (Dk 46 Nwakaeme), Siopis (Dk. 65 Bakasetas), Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho (Dk 13 Cornelius), Djaniny (Dk. 76 Serkan Asan)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan AkkanFabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Sabo, Djokovic (Dk. 80 Deniz), Umar (Dk. 80 Remy), Bolasie (Dk. 68 Phiri), Boldrin (Dk 67 Boyt), Pohjanpalo (Dk. 85 Dabo)

GOLLER: Dk. 43 Djaniny (P), Dk. 72 Nwakaeme, (Trabzonspor) Dk. 22 Djokovic (P),

SARI KARTLAR: Edgar, Berat, Trondsen (Trabzonspor) Boldrin, Bolasie, Fabricio, Boyt (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla namağlup serisini 11 maça çıkaran ve puanını 27'ye yükselten Trabzonspor zirve koltuğundaki yerini korudu. Ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına atılan topa yetişmeye çalışan Gervinho, reklam panolarına çarptı. Sakatlık sonucu Gervinho oyuna devam edemedi ve yerini Cornelius'a bıraktı.

20'nci dakikada ceza alanında Pohjanpalo'nun şutunda top Edgar'ın eline çarparak kornere çıktı. Hakem Halil Umut Meler VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

21'inci dakikada Djokovic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 0-1.

35'inci dakikada Cemali Sertel'in ceza alanı sol çaprazdan sert şutunu kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

41'inci dakikada Abdulkadir Ömür'ün kullandığı kornerde kaleci Gökhan topu yumrukladı. Topu önünde bulan Hamsik'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Bolasie'in eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

43'üncü dakikada Djaniny'in penaltı vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

63'üncü dakikada Hamsik'in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutu üstten auta çıktı.

65'inci dakikada Trondsen'in sol kanatan ortasına Djaniny kafa koydu. Top az farkla auta çıktı.

70'inci dakikada Djokovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.

72'nci dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu. Kaleci Gökhan'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu oyuncu altıpas içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

85'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşa Vitor Hugo kafayu vurdu. Top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-10-29 22:11:36



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