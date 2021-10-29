Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi bordomavililer 21 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Trondsen'in kale sahasına ortasında Djaniny'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

69. dakikada Aminu Umar'ın pasıyla ceza sahası içine giren Pohjanpalo'nun sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

70. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Boşta kalan topu Nwakaeme ağlarla buluşturdu. 21

85. dakikada Bakasetas, kullandığı fual atışını kale sahası içine gönderdi. Vitor Hogo'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Dorukhan Toköz xx, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Trondsen x (Denswill dk. 76 x), Berat Özdemir x (Nwakaeme dk. 46 xx), Hamsik x, Siopis x (Bakasetas dk. 65 x), Abdulkadir Ömür x, Gervinho ? (Conlius dk. 14) , Djaniny xxx (Serkan Asan dk. 77 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan x,Fabricio Baiano x, Selim xx, Holmen xx, Cemali xx, Erik Sabo x, Djokovic x (Deniz dk. 80 ?), Bolasie Yala x (Lelani Phiri dk. 66 x), Boldrin x (Tyler Boyd dk. 66 x), Aminu Umar x (Remy dk. 80 ?), Pohjanpalo xx (Bryan Dabo dk. 85 ?)

Yedekler: Tarık, Yasin, Emir Han Topçu, Alberk Koç, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Dokovic (dk. 22 pen.) (Çaykur Rizespor) , Djaniny (dk. 43 pen.), Nwakaeme (dk. 70) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Edgar le, Berat Özdemir, Trondsen (Trabzonspor), Boldrin, Fabricio Baiano, Tyler Boyd (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.