Trabzonspor'un geri dönüşleri

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mağlup durumdayken 9 maçta geri dönüşe imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlardan 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında konuk eden Trabzonspor, 10 yenik durumdayken Djaniny ve Nwakaeme'nin golleriyle sahadan 21'lik galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve son olarak da Çaykur Rizespor karşısında sahasında imza attı.



Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı geri dönüşler

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (21), Antalyaspor (11), Beşiktaş (21), Kayserispor (11), Göztepe (11) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise bordomavililer Galatasaray (22), Alanyaspor (11), Fenerbahçe (31) ve Çaykur Rizespor (21) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.



Geçtiğimiz sezona 14 puanlık fark

Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 11. hafta itibarıyla 13 puanla 13. sırada yer alıyordu. Karadeniz ekibi bu sezon ise 11. hafta itibarıyla 27 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 14 puanlık fark atarak lider konumda yer aldı.

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