Trabzonspor namağlup serisini sürdürdü



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig´de sahasında Çaykur Rizespor´u yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor, 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile puanını 27´ye yükseltti. Ligin tek namağlup takımı olan Karadeniz ekibi, 236 gündür yenilmeyip tarihinin en uzun kaybetmeme serisine ulaştı.

Süper Lig´de 2021-2022 sezonunun iddialı takımlarından Trabzonspor, ilk 11 haftadaki namağlup serisini Çaykur Rizespor maçı ile sürdürdü. Ligin 11. haftasında dün sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor´u 2-1 yenen Trabzonspor, 27 puanla zirvedeki yerini korudu. Şampiyonluk yolunda istikrarlı yürüyüşünü sürdüren bordo-mavililer, 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile ligin tek namağlup takımı olma başarısını devam ettiriyor. Abdullah Avcı ile başarı grafiği yükselen Karadeniz ekibi, 23 maçtır yenilmeyerek tarihinin en uzun kaybetmeme serisine ulaştı.

Geçen sezon Trabzonspor´da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 43 maçlık periyotta 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu. Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.45´lik puan ortalaması yakaladı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada tamamlayabilmişti. Bu sezon ise Abdullah Avcı ile Trabzonspor, Süper Lig´in 11. haftasında 8 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup unvanını sürdürüyor. Bordo-mavililer son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor´a sahasında 3-1´lik skorla mağlup olmuştu.

AVCI İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda da hiç mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi; dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

236 gündür bileği bükülmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 8. haftasında Abdullah Avcı´nın göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçti. Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıkan Trabzonspor, 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu.

GERVİNHO SEZONU KAPATTI

Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanan Gervinho´dan kötü haber geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında atağa kalktığı sırada Marek Hamsik´in gönderdiği topa yetişmeye çalışan Gervinho acı içinde yere yığıldı. Sahayı sedye ile terk eden ve hastaneye götürülüp MR´ı çekilen 34 yaşındaki futbolcunun sağ çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Maç sonrası basın açıklamasında Abdullah Avcı, "Gervinho'nun çapraz bağları koptu. Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak. Bugün yarışırken devre arası için hazırlık yapıyoruz. Sayısı fazla değil. Her mevkiye bakıyoruz. Bir kenar oyuncusu kadromuza katmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor" sözleriyle Gervinho´nun yerine yapılabilecek bir transfer işareti verdi.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig´in 12´nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-10-30 13:40:58



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